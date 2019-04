#metoo langs wandelpad Eksaarde: twee daders riskeren jaar cel Nele Dooms

02 april 2019

18u24 0 Lokeren Voor twee zussen werd het thema #metoo plots erg persoonlijk toen ze over het wandelpad in Eksaarde kuierden. Ze werden er lastig gevallen door twee jongemannen, die hen schunnige praat naar het hoofd slingerden en in de billen knepen. De daders moesten dinsdag voor de Dendermondse rechter verschijnen. Ze riskeren één jaar cel.

Hasan K. en Mbeti S. uit Lokeren hadden samen een hele fles gin leeggedronken toen ze op 6 maart 2018 naar het wandelpad in de Lokerse deelgemeente Eksaaarde trokken. Toen ze daar twee zussen zagen wandelen, klampten ze de dames aan. “Hoewel de vrouwen aangaven dat ze met rust gelaten wilden worden, bleven de twee beklaagden toch verder met hen mee wandelen”, schetste de openbaar aanklager. “Toen de slachtoffers hun pas versnelden, deden ook de twee manschappen dat. Daarbij verkochten ze ook nog wat schunnige praat en één van hen kneep in de billen van één van de zussen. De twee dames belden de politie en die trof de beklaagden wat later aan op een bankje. Dronken.”

Alleen Hasan K. stond dinsdag voor de rechter. “Ik heb alleen maar naar de naam van de hond van die vrouwen gevraagd”, beweerde hij. “Het was S. die in de billen kneep.” S. liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. “Machogedrag en overmoed door dronkenschap”, zei die in zijn pleidooi. “Anders zouden zij dit nooit gedaan hebben.”

S. werd nochtans eerder nog al veroordeeld wegens aanranding. De openbaar aanklager ziet de twee liefst een jaar in de cel. De rechter velt vonnis op 30 april.