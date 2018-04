'Meesterprovocateur' twintig jaar de gevangenis in 25 april 2018

02u30 1 Lokeren Een Gentse man die in 2014 zijn schoonvader uit Lokeren doodschoot, is gisteren in beroep veroordeeld tot twintig jaar cel. De familie is opgelucht, maar hun lijdensweg is nog niet volledig voorbij.

"Ceylan Calli acht zich ongenaakbaar. Hij heeft geen schuldbesef en hypothekeert het rouwproces van de nabestaanden." Het Gentse hof van Beroep was gisteren niet mals voor de 32-jarige schutter. Die getroostte zich zelfs niet de moeite om te komen luisteren naar de uitspraak, terwijl hij nauwelijks drie kilometer verder in zijn cel zat. Een zoveelste provocatie van Calli, die het leven van een Lokerse familie de voorbije vier jaar tot een hel maakte.





Einde van onzekerheid

In juni 2014 ging Calli (32) lopen met Busra C., een amper 19-jarig meisje dat hopeloos verliefd was. Ondanks de verzoenpogingen van haar vader, Hüsnü, bleef Calli de confrontatie zoeken. Dat eindigde aan de Gentse Henleykaai met een dodelijke kogel in het hoofd van de schoonvader. Calli werd opgepakt, maar door een procedurefout enkele maanden later vrijgelaten zonder voorwaarden. Toen de rechtbank in eerste aanleg besliste dat Calli 17 jaar cel kreeg, was van die laatste geen spoor meer. Hij was net op tijd naar Turkije gevlucht, waar hij op Facebook pronkte met zijn leven in vrijheid. Hij trouwde zelfs met Busra en kreeg met haar een zoontje. In maart keerde hij terug naar België, waar hij opgepakt werd. Sindsdien zit hij in de gevangenis.





De definitieve celstraf van twintig jaar betekent voor de familie van Hüsnü het einde van de onzekerheid. Of niet? Aangezien Calli het proces miste, kan hij in principe verzet aantekenen tegen het vonnis. Daarvoor heeft hij 15 dagen. De kans dat de rechter op zijn verzoek ingaat, lijkt echter klein. "We zijn bijna vier jaar na het vonnis", besluiten de nabestaanden. "Na die 15 dagen zit het er eindelijk op. Dan kan het rouwen echt beginnen. De hele procedure heeft bijkomende wonden geslagen. En nu? Nu gaan we vooral eerst iets gaan drinken." (OSG)