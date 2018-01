"Meer wandelaars door bevertoerisme" NA MOLSBROEK DUIKT KNAAGDIER NU OOK OP LANGS ZUIDLEDE YANNICK DE SPIEGELEIR

02u55 0 Yannick De Spiegeleir Peter Vervaet en zijn zoontje Arthur bewonderen de knaagsporen van de bever langs de Zuidlede in Eksaarde. Lokeren De bever is bezig aan een stevige opmars in de omgeving van Lokeren. Nadat een koppel knaagdieren zich al langer gevestigd had in het Molsbroek, zijn er nu ook sporen teruggevonden langs de Zuidlede in Eksaarde. "De waterlopen en moerasbossen in de streek vormen de ideale habitat voor de bever", zegt Kristof Scheldeman van vzw Durme.

Het grootste knaagdier van Europa is terug van weggeweest in onze contreien. Anderhalve eeuw nadat de laatste bever gesignaleerd werd in Vlaanderen, dook het dier in 2000 hier terug op. In Vlaanderen leven er intussen enkele honderden bevers. Zes jaar geleden vond de bever ook de weg terug naar het Waasland. Toen werd hij met een camera 's nachts gefilmd in het Molsbroek.





Een koppeltje bevers vestigde zich in het natuurgebied op een boogscheut van het stadscentrum van Lokeren. De kans is groot dat hun nazaten zich nu verspreiden over de rest van de regio. Het was een natuurwachter van de stad Lokeren die de knaagsporen langs de Zuidlede nabij de Reepstraat in Eksaarde vorige week ontdekte. Met zijn tanden velde de bever een drietal bomen aan de oever.





Peter Vervaet en zijn zoontje Arthur kwamen de sporen al enkele keren van dichtbij bewonderen. "Enkele van onze familieleden hadden de bever hier in het voorjaar al eens gespot en blijkbaar heeft hij het hier ook naar zijn zin als je de knaagsporen ziet. We merken ook steeds meer wandelaars de weg vinden naar dit plekje. Je kan gerust spreken van 'bevertoerisme'", lacht Vervaet.





Volgens Kristof Scheldeman van vzw Durme is de aanwezigheid van de bevers in de omgeving van Lokeren niet toevallig. "De bever gedijt het best in proper water en moerasachtige bossen. Die zijn te vinden in het Molsbroek, maar ook elders in Lokeren."





Kristijn Swinnen De bever werd in het Molsbroek al meerdere keren waargenomen.

Sponsortocht

De natuurvereniging organiseerde onlangs nog een sponsortocht 'In het spoor van de bever' voor de Warmste Week om geld in te zamelen voor het bijzondere diertje. De tocht bracht 4.769 euro in het laatje dankzij een honderdtal enthousiaste wandelaars. "Die middelen gaan we aanwenden om extra percelen natuurreservaat aan te kopen om de aanwezigheid van de bever nog beter te beschermen."





Al is de aanwezigheid van het diertje, ook niet volledig zonder risico, zelfs niet voor natuurliefhebbers. Op sommige locaties bouwt de bever dammen om het water buiten zijn oevers te laten treden om extra moerasgebieden te creëren. "Dat kan een probleem betekenen als bijvoorbeeld velden met zeldzame orchideeën blank komen te staan, maar de kans is in onze regio kleiner, want net hier beschikt de bever over een geschikte habitat", verduidelijkt Scheldeman.





Wie het diertje overigens in levende lijve aan het werk wil zien, zal veel geduld moeten oefenen. "De bever is over het algemeen schuw en kan, als hij zich in het nauw gedreven voelt, zelfs agressief uit de hoek komen", vertelt Scheldeman. Natuurliefhebbers die het volledig veilig willen houden, kunnen zich nog altijd vergapen aan het indrukwekkende knaagwerk in de Reepstraat.