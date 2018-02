"Meer tijd om bezoekers wegwijs te maken" BIB HEROPENT MET VERNIEUWDE INKOMHAL EN ZELFUITLEENBALIES YANNICK DE SPIEGELEIR

27 februari 2018

02u56 0 Lokeren Na een sluiting van drie weken kunnen de Lokeraars opnieuw hun leeshonger stillen in de stadsbibliotheek aan het Kerkplein. De oude balie werd vervangen door nieuwe zelfscanautomaten. "Eindelijk kunnen onze medewerkers doen waarvoor ze zijn opgeleid: de bezoekers met raad en daad bijstaan", zegt bibliothecaris Jozé Kuijpers.

De noodgedwongen sluiting voor de vernieuwingsoperatie van de bibliotheek betekende niet dat het personeel op zijn lauweren kon gaan rusten. In de maanden die vooraf gingen aan de ingrijpende verandering werd de gehele collectie van boeken, cd's en dvd's, goed voor 100.000 items in totaal, voorzien van een chip om het nieuwe uitleensysteem mogelijk te maken. Ook tijdens de sluiting werd met man en macht gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen.





Steekkaart

De Lokeraar was gisteren duidelijk nieuwsgierig naar het resultaat, want het was gisterennamiddag meteen behoorlijk druk. "Ik ben zelf een informaticus, dus was ik wel benieuwd naar het nieuwe systeem. Sowieso ben ik een voorstander van digitalisering. Bovendien blijkt het goed te werken. Een positieve zaak, want ik ben een regelmatige bezoeker van de bib", lacht Chris De Blende.





Hoofdbibliothecaris Jozé Kuijpers die over enkele maanden met pensioen gaat, is in haar nopjes. "In mijn beginjaren (de jaren tachtig, red.) bestond er nog een systeem met een steekkaart voor elk boek, waarop elke uitleenbeurt werd genoteerd. Heimwee naar die tijd heb ik niet, want het was een zeer arbeidsintensief proces. Ook het vorige systeem met de oude balie vergde de aanwezigheid van een personeelslid. Nu verwachten we dat onze mensen veel meer tijd zullen kunnen vrijmaken om onze bezoekers met raad en daad bij te staan. Bijvoorbeeld als die gericht op zoek zijn naar een boek over een bepaald thema. Vroeger moesten ze, wegens tijdgebrek, noodgedwongen de weg wijzen van op hun stoel terwijl ze boeken en cd's inscanden. Al rekenen we erop dat ze in de eerste weken en maanden de mensen nog zullen moeten helpen om hun weg te vinden op de nieuwe zelfuitleenbalies."





Naast de nieuwe automaten werd ook de leeshoek uitgebreid dankzij de ruimte die vrijkwam. Voor de gehele operatie werd een budget van iets meer dan 100.000 euro vrijgemaakt.





Leeshoek

Schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld) gelooft in de toekomst van de stadsbib. "Per jaar krijgt de bibliotheek zo'n 100.000 bezoekers over de vloer die iets ontlenen, dat zijn iets meer dan 300 ontleenbeurten per dag", weet de schepen. Samen met Kuijpers droomt ze luidop over een rustigere studeer- en leeshoek. "Door de indeling van het gebouw is er momenteel geen plek waar we het rumoer volledig kunnen bannen. Er is al gedacht over een gedeeld gebruik van de leeszaal van het archief door de bibliotheek, maar dit zal een grondige verbouwing vergen en is sowieso een operatie die pas in de volgende legislatuur kan voltrokken worden door een toekomstig bestuur."