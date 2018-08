'Lokersen Asgranten' in teken van verkiezingen Lokerse Feesten | SATIRISCH BLAD KEERT TERUG 03 augustus 2018

De Lokersen Asgranten, het satirische magazine dat tijdens de Lokerse Feesten de spot drijft met de actualiteit, de bekende Lokeraar en liefst nog met lokale politici, is terug. Na enkele jaren stilte zal het satirische magazine opnieuw te koop zijn tijdens. "Ons magazine verschijnt één keer per jaar, op voorwaarde dat we goesting hebben om te schrijven. Die goesting is er nu terug", zegt ouderdomsdeken Mark van Bogaert. In deze extra dikke editie, waar zeventien mensen aan meewerkten, gaat er speciale aandacht naar verkavelingen en bouwprojecten. "Dé toeristische troef van Lokeren", klinkt het. Ook de verschillende politieke partijen komen 'aan het woord'. Een groot interview met mirakeldeken Geert Cattrysse trekt de aandacht en er is plaats voor een oud-Lokers lied.





Het magazine kost 2 euro en is tijdens de Lokerse Feesten te koop in boekhandels, bij het Infopunt Toerisme en op Lokerse pleinen en straten. Lezers wezen gewaarschuwd: 'Den Asgranten respecteert zijn advocaten. Daarom schenden we uw privacy.' (KDBB)