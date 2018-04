"Klanten vragen naar Myriam-tegel" TEGELZAAK RODRIGUES SCHITTERT IN EÉN-SERIE 'GEVOEL VOOR TUMOR' YANNICK DE SPIEGELEIR

02u32 0 Lokeren Eén van dé kijkcijferhits van de afgelopen weken heeft een Lokers tintje. Elke zondagavond stemmen één miljoen Vlamingen af op Eén om te kijken naar fictieserie 'Gevoel voor Tumor'. Een groot deel van de opnames vond plaats in de tegelzaak van de familie Rodrigues - De Kimpe aan de Antwerpse Steenweg.

'Carrément content!' Met die slogan prijst Dirk Devriendt, meesterlijk vertolkt door Dirk Van Dijck, zijn tegelzaak aan in de populaire Eén-serie Gevoel voor Tumor. Die vertelt het verhaal van Tristan Devriendt, een 25-jarige geneeskundestudent en zoon van tegelboer Dirk, bij wie plots kanker wordt vastgesteld. De showroom, de kantoren en privéwoning van de Lokerse familiezaak Tegels Rodrigues - De Kimpe vormde deze zomer drie weken het decor voor de opnames van de druk bekeken fictiereeks. Zelfs de naam 'Rodrigues' werd tijdens de opnames overplakt door 'Devriendt'. "Dat zorgde wel voor verwarring bij onze klanten. Sommigen dachten zelfs dat we de zaak hadden overgelaten", vertelt Matthieu Lagasse, die de tegelzaak leidt samen met zijn broer Manuel en moeder Catherine Rodrigues.





'Myriam'-tegel

Dat de serie gemaakt werd in samenwerking met Kom op tegen Kanker was een doorslaggevende factor om de familie te overtuigen om hun zaak open te stellen voor de opnames. "Ook mijn eigen moeder, Lea De Kimpe, werd een aantal jaren terug geconfronteerd met lymfeklierkanker, net als het hoofdpersonage Tristan. We hebben alles dus zelf van dichtbij meegemaakt. Gelukkig is moeder genezen", zegt Catherine. Voor de Lokerse familie vormden de opnames een bijzonder avontuur. "Ik woon in het privégedeelte naast het bedrijf waar de opnames soms doorgingen tot in de nachtelijke uurtjes. Plots zie je acteurs die je kent van op tv in je zetel liggen of achter je bureau zitten", vertelt Manuel.





Intussen vonden de grootste fans van de reeks al de weg naar de Lokerse tegelzaak. "Eén iemand vroeg zelfs naar de speciale 'Myriam'-tegel die Dirk Devriendt in de reeks aan zijn vrouw wilde schenken. Ik moest hem helaas teleurstellen. De tegel was al uitverkocht", lacht Catherine. In de populaire serie wordt zaakvoerder Dirk karikaturaal neergezet als een man die niet kan zwijgen over tegels. "Het eerste wat wij altijd doen als we ergens binnenwandelen is naar de grond kijken", grapt Matthieu. "Neen, het gebeurt wel eens dat we vriendschappelijk op de vingers getikt worden als we teveel over 'ons' tegels praten, maar we mogen nog altijd binnen thuis."





Ook de komende weken komt de tegelzaak nog prominent in beeld. "Het enige dat ik kan verklappen, is dat het de moeite waard is om te blijven kijken", aldus Manuel.