"Keek al zes jaar uit naar Triggerfinger" Lokerse Feesten | Wat vonden de échte fans? 13 augustus 2018

02u23 0 Lokeren Nick Meersman is dertig jaar. Hij komt al sinds zijn vijftiende tien dagen op rij naar de Lokerse Feesten.

Hoogtepunten? De band Brutus, zonder twijfel. Die waren vorig jaar ook al het beste van de feesten. Ook The Prodigy was een hoogtepunt. Vijftien jaar geleden zag ik The Prodigy hier ook al en ik keek er dan ook enorm naar uit om ze terug te zien. Al had ik het gevoel dat het publiek vijftien jaar geleden veel heviger was, maar dat kan ook aan mij liggen. Ik was toen nog een kind.





Grootste verrassing? Soulwax die hun ietwat nieuwe stijl toonden.





Grootste ontgoocheling? Jasper Steverlinck. Ik had verwacht dat die hier zou knallen, maar hij hield het veel te rustig.





Grootste tegenvaller? Het is intussen al een jaar of zes dat ik zo graag Triggerfinger eens wilde zien. Ik keek er dan ook enorm naar uit. Net op het moment dat Ruben Block en co eraan begonnen en ik me klaar zette om ze eindelijk te kunnen zien, begon het te regenen. Die regen veranderde in storm en heel wat mensen vluchtten weg maar ik bleef staan, ik moest en zou ze zien. Maar het noodlot sloeg toe en het optreden was al snel gedaan. Ik kan alleen maar hopen dat ze het volgend jaar komen goedmaken.