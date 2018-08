"Ik zal de vrijwilligers in de watten blijven leggen" Lokerse Feesten | Timothy Heyninck, nieuwe voorzitter in wording KATRIJN DE BLESER

06 augustus 2018

02u27 0 Lokeren Volgend jaar neemt Timothy Heyninck de fakkel over van Jan Cools als voorzitter van de Lokerse Feesten. "Mijn doelstellingen? Het festival nog wat finetunen en de vrijwilligers op handen blijven dragen", aldus Heyninck.

Het zijn de laatste Lokerse Feesten voor Jan Cools als voorzitter. Vanaf volgend jaar is Timothy (39) het nieuwe gezicht. "Dit jaar doe ik gewoon voort zoals in de voorbije jaren", zegt Timothy, die nu al voor de 23ste keer vrijwillige medewerker is op de Lokerse Feesten. "Al blijf ik wat langer praten wanneer ik Jan tegenkom, gewoon om goed op de hoogte te blijven van alles wat hij nu doet."





"Zoals zoveel vrijwilligers begon ik als garçon", vervolgt Timothy. "De vader van een kameraad was verantwoordelijke van toog 4. Ze hadden er mankracht nodig en dus sprongen we met enkele vrienden in de bres. Eerst was het sleuren met bakken boven het hoofd, daarna werd ik tapper." Van zijn 17de tot zo'n zes jaar geleden bleef Timothy dat werk doen. "De stad opende zes jaar geleden het nieuwe fuifcomplex, net naast het festivalterrein. Daar zouden we gebruik van gaan maken. Jan vroeg me om die zaal een invulling te geven. Omdat de programmatie van de Lokerse Feesten voornamelijk op een breed publiek gericht is - misschien zelfs eerder dertigers en veertigers - zouden we in de zaal iets gaan doen waarmee we ons echt op de jeugd richtten."





Mediateam

En zo stond Timothy samen met Lander Merckpoel en Bert Reniers aan de wieg van de Red Bull Elektropedia Room. "Eens de Red Bull Elektropedia Room goed draaide, merkte ik dat we een beetje achterop hinkten op het vlak van sociale media", vervolgt Timothy. "En zo kwam er een mediateam. In de voorbije twee jaar maakte ik - samen met onder anderen Linde Merckpoel - filmpjes voor sociale media." In het najaar van 2017 kwam dan de vraag van Jan Cools: 'Wil je mij opvolgen?' Timothy zei 'ja', en zal nu samen met de nieuwe ondervoorzitter Bart Nonneman een tandem vormen. "Bart heeft meer kennis van de technische zaken, ik volg de rest op."





De voorzitter in wording weet alvast waar hij de komende jaren voor wil staan. "Onder leiding van Jan groeiden de Lokerse Feesten uit tot een volwaardig festival dat bij de Belgische top hoort. Ik heb niet de ambitie om het nog meer te laten groeien, wel om hier en daar nog wat dingen te verfijnen. We zijn het enige professionele festival in ons land dat volledig op vrijwilligers draait, en die zal ik in de watten blijven leggen. Medewerkers moeten met zowel grote als kleine bezorgdheden bij mij terechtkunnen."





Goede band met de buren

"Maar ook de buurtbewoners zijn voor mij belangrijk. Toen Jan voorzitter werd, waren hier nog bijna geen appartementen. Nu is het festival erdoor omringd. Ik zal die mensen bij de Lokerse Feesten blijven betrekken, want ze moeten ons hier elk jaar twee weken dulden, met alles wat erbij hoort."





Voor Timothy was 'Die Antwoord' het hoogtepunt van deze editie van de Lokerse Feesten. "Wie ik hier graag eens op het podium zou krijgen? The Cure, mijn jeugdidolen, mochten we hier al eens aan het werk zien. Als ik gewoon mag dromen zonder aan budgetten te denken, dan staat Gorillaz Live op mijn verlanglijstje."