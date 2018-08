"Ik mocht bij de club horen" Lokerse Feesten | COOLS' COLLECTIEVE GEHEUGEN 11 augustus 2018

Jan Cools gaat zijn twee laatste dagen Lokerse Feesten in als voorzitter. Zeventien jaar lang zal hij Lokers' grootste feesten geleid hebben. Even lang heeft hij dat met hart en ziel gedaan. Nog een laatste keer laten we hem één van zijn mooiste herinneringen vertellen.





"Het moet in het jaar 1996 geweest zijn. Het was nog niet laat, ik denk rond 22 uur. Normaal ben ik dan nog wakker, maar ik moet die dag erg moe geweest zijn. Tegen elke gewoonte in lag ik al in bed toen ik telefoon kreeg van mensen van het toenmalige bestuur van de Lokerse feesten. Ze vroegen me of ik het zou zien zitten om bestuurslid te worden van de Lokerse Feesten. Meer nog, ze waren op zoek naar een secretaris. Ik wist even niet waar ik het had toen ze me die vraag stelden. Wat voelde ik me vereerd, vereerd omdat ik bij de club mocht horen, de club van de Lokerse Feesten. Het klinkt een beetje kinderlijk, maar dat gevoel kan ik me nog zo goed herinneren. Het was fantastisch. Het werd het begin van een hele carrière bij de Lokerse feesten. Ik ben een drietal jaar secretaris geweest, dan zette ik een jaartje een stap terug omdat ik studeerde en sinds 2001 neem ik het voorzitterschap voor mijn rekening. Vanaf volgend jaar is het aan Timothy Heyninck. Ik stop er dan wel mee, toch is de kans heel klein dat ik niets meer zal doen voor de Lokerse Feesten. Al zal het eerder op de achtergrond zijn, in de keuken of achter de schermen." (KDBB)