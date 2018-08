"Ik hou van de sfeer tijdens de metaldag" Lokerse Feesten | Wat vonden de échte fans? 13 augustus 2018

02u23 0 Lokeren Dirk Vlaeminck (52) kwam samen met goede vriendin Chris Vermeulen naar de Lokerse Feesten.

Hoogtepunten? De Metaldag. Niet omdat ik een echte metalfan ben, wel omdat de sfeer hier dan echt goed zit. Zo'n dagen zijn anders dan andere dagen. Metalfans zien er misschien een beetje afschrikwekkend uit maar het zijn de aangenaamste mensen om samen mee op een optreden te staan. Ook de avond van dEUS en Kasabian was een hoogtepunt van deze tien dagen.





Grootste verrassing? Die Antwoord. Het is de tweede keer dat ik ze aan het werk zag en ze blijven verrassen.





Grootste ontgoocheling? Simple Minds. Ik heb ze zeker al twintig keer live aan het werk gezien maar nooit eerder waren ze zo slecht. Ze hebben zoveel goede nummer gemaakt, maar daar hebben ze er geen enkel van gebracht.





Grootste tegenvaller? De avond van het Nederlandstalige lied. Ik ben wel even komen kijken maar ik was al snel terug naar huis. Het is gewoon mijn ding niet. Maar ik vind wel dat zo'n avond erbij hoort, het is gewoon niets voor mij.