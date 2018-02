"Ik ben heel tevreden van mijn progressie" WARD VAN DER KELEN IS KLAAR VOOR PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP XAVIER RONDAS

01 februari 2018

02u29 0 Lokeren AVLO mag dit weekend zijn reputatie als uitstekende organisator nog eens alle eer aandoen. In het Park Ter Beuken mag de club immers het PK veldlopen organiseren. Daar komt aardig wat volk op af. Zeker duizend atleten worden verwacht, waarvan minstens honderd uit eigen rang. Ook enkele Oost-Vlaamse toppers tekenen present.

Veldlopen

Ward Van Der Kelen en Zenobie Vangansbeke zijn favoriet bij de seniores. Beiden lieten de voorbije weken al enkele staaltjes van hun goede vorm zien. Van Der Kelen misliep nog geen enkel podium en pakte onlangs nog zilver in Maldegem. "Ik heb er al een goed seizoen opzitten. Ik ben heel tevreden van mijn progressie. Het PK zal wel mijn laatste wedstrijd van de winter zijn. Daarna neem ik twee weken relatieve rust alvorens aan de voorbereiding op de halve marathon van Berlijn te beginnen."





Van Der Kelen is uittredend kampioen van 2017. "Ik wil graag mijn titel verlengen, maar met onder meer Jennen Mortier en Nathan Sevenois zijn er enkele kapers op de kust. Dat ik mijn uiterste best ga doen staat buiten kijf. Ik zou immers graag in schoonheid afsluiten", aldus de atleet van EA. Voor Vangansbeke zit het seizoen er na het PK nog niet op. "Na het PK staat ook nog het KVV in Rotselaar en het BK in Brussel op de planning. Allemaal wedstrijden waar ik erg naar uitkijk. Ik voel mijn conditie week na week stijgen en ik hoop dat ik dat ook op wedstrijd nog eens in de verf kan zetten. Twee weken geleden deed ik mee aan de CrossCup van Hannuit en daar hield ik een goed gevoel aan over. Enkel de afwerking kon beter. Ik moet soms ook nog wat meer durven. Het is alvast de eerste keer dat ik deelneem aan de lange cross op het PK. Ik won wel al eens de korte cross maar de lange afstand staat nog niet op mijn palmares. Hopelijk lukt het me zondag. Ik geniet na enkele jaren sukkelen weer met volle teugen van het lopen en dan is het altijd leuk dat ik daarbij ook enkele successen kan boeken", rondt de ACME-atlete af. Qua tegenstand valt het voor Vangansbeke trouwens best mee. Hanne Verbruggen past omdat ze wil focussen op de CrossCup en Eline Dalemans twijfelt nog wegens een lichte blessure.