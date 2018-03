"Huurprijs elders te hoog om rendabel te blijven" LAATSTE UITBAATSTER WINKELCENTRUM MARKT HOUDT UITVERKOOP YANNICK DE SPIEGELEIR

03u24 0 Lokeren De vrolijke paasdecoratie doet anders vermoeden, maar over enkele weken valt het doek definitief over het winkelcentrum op de Markt dat verdwijnt voor een woonproject. Als enige overgebleven handelaar doet Lieve Schelfhaut van Hong Kong Store straks het licht uit.

Ondernemen is een passie. Het is een lijfspreuk die Lieve Schelfhaut op het lijf geschreven is. Eind jaren tachtig opende ze haar geschenkenwinkel Hong Kong Stores gelijktijdig met de opstart van het winkelcentrum op de Markt. Een GB-supermarkt, de Zeeman, een groentewinkel, damesboetiek of tearoom. Ze zag de handelszaken komen en gaan.





Jammer genoeg tierde de leegstand de afgelopen jaren welig in de gaanderij. Schelfhaut bleef als enige over, maar ze hield het hoofd boven water. En hoe. Eén voor één kleedde de dappere winkeldame de leegstaande zaken in om haar klanten toch een gezellige winkelervaring te bieden. Er volgden ook nog twee overdekte kerstmarkten. "Sommigen verklaarden mij gek dat ik hier alleen achterbleef. Maar wie schrik heeft, krijgt nog meer slagen." Schelfhaut kreeg zelfs even te maken met overlast van hangjongeren, maar ook die problemen bood ze het hoofd. Geïnteresseerden die haar winkel wilden overkopen, stuurde ze wandelen. "'Het heeft geen zin om nog verder te doen. Waarom stop je er niet gewoon mee op jouw leeftijd', probeerden ze me te overtuigen, maar met die opmerkingen trapten ze op mijn hart en besliste ik om verder te doen."





Woonproject met 40 flats

Met Pasen voor de deur zorgen gele bloemen en beschilderde eitjes voor een gezellige sfeer in de gaanderij. Toch nadert het einde zienderogen. Een projectontwikkelaar kocht het winkelcentrum om het te slopen voor een woonproject met een veertigtal appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het nieuwe project zal ontsloten worden via de stadswaag. De aanvraag voor de omgevingsvergunning hangt al uit aan de ingang van het winkelcentrum. Voor Schelfhaut zit er niks anders op dan haar geschenkenwinkel uit te verkopen. Nog tot eind april kan ze haar winkel open houden, daarna is het onherroepelijk voorbij.





"De uitverkoop doe ik met pijn in het hart", erkent de fiere winkeldame. "Ik ga mijn trouwe klanten missen. Van hen wil ik na 35 jaar in schoonheid afscheid nemen." Schelfhaut bestudeerde nog even de mogelijkheid om haar winkel op een andere plaats verder te zetten. "Als het kon, ging ik nog jaren door, maar de huurprijzen liggen elders te hoog voor mij om rendabel te blijven. Als het hier stopt, ga ik vrijwilligerswerk doen bij een project voor dove en slechthorende mensen in Tielrode."





De uitverkoop van Hong Kong Stores duurt nog tot 1 mei.