"Geheim van overleven als gratis festival? Plezier maken" Lokerse Feesten | FONNEFEESTEN BESTAAN 25 JAAR KATRIJN DE BLESER

03 augustus 2018

02u37 0 Lokeren De Fonnefeesten bestaan 25 jaar. Een harde kern gaat al even lang mee. Zij herinneren zich nog hoe het allemaal begon, hoe het kleine broertje van de Lokerse Feesten moeilijk van de grond kwam, maar ook hoeveel plezier ze samen beleefden.

25 jaar geleden verhuisden de Lokerse Feesten van de Vismijn naar de Grote Kaai. Een aantal bestuursleden zagen dat niet zitten en beslisten om hun eigen feesten te organiseren op de Vismijn. 'Teken eens een vis' daagden de stichtende leden elkaar uit aan de toog van een cafeetje langs de Vismijn. "De meesten kwamen niet verder dan een kindertekening. Maar eentje tekende toch een iets agressiever visje en die is tot vandaag ons logo", zegt huidig voorzitter Bart Mertens, die al 25 jaar meedraait.





Twee man en een paardenkop

"Het eerste jaar werden er twee togen gezet, een kiosk en een animatiecaravan. Dat laatste werd later een cocktailbar in een bus", zegt Bart. "Eén of andere krant hield net voor de feesten een enquête waarbij ze polsten hoeveel volk naar de Lokerse Feesten zou gaan en hoeveel mensen naar de Fonnefeesten wilden komen. Maar liefst tachtig procent zou naar de Fonnefeesten komen. We waren helemaal in paniek met onze tien medewerkers", zegt Guy Van Acker, die samen met echtgenote An Lebeer mee aan de wieg stond van de Fonnefeesten. "Maar uiteindelijk kwam er slechts twee man en een paardenkop. Letterlijk dan: twee man, geen paardenkop."





Hoewel er de eerste jaren nooit veel volk naar de Fonnefeesten kwam, gaven de organisatoren niet op. "We hadden zelf te veel plezier achter de toog", zegt An. "Andere festivals zouden al lang gestopt zijn, maar we amuseerden ons rot. Dat is ook de reden waarom er vandaag nog steeds zo'n 250 vrijwilligers zijn. Sommige mensen zie je een jaar lang niet, maar tijdens de feesten zijn we de beste vrienden. Elke toog heeft zijn eigen kern vrijwilligers, die alles zelf inkleden. Het is een beetje een bubbel waar je tien dagen in leeft."





Alles in eigen beheer

Van twee togen in de beginjaren naar zeven dranktogen en twee eettogen vandaag. Alles nog steeds in eigen beheer. "We blijven trouw aan de waarden van 25 jaar geleden: plezier, gratis toegang en een mooie inkleding", zegt Bart. "In de beginjaren was de Vismijn veel te groot voor ons festival. Om het plein wat kleiner te maken, maakten we een riviertje dwars over het terrein. We bouwden er ook een brug over. Het was de Spinne, één van de meest befaamde medeoprichters, die elk jaar het thema koos", herinnert Guy zich. "Het was ook die Spinne die ooit een pornofilm liet afspelen voor het raam van mijn appartement aan de Vismijn tijdens de feesten. Dat vond niet iedereen even grappig", zegt Bart. En zo hebben de drie nog veel meer mooie en grappige herinneringen aan 25 jaar Fonnefeesten.





Vier jaar geleden verhuisden de Fonnefeesten naar het Prinses Josephine Charlottepark, waar ze nog meer bezoekers mogen verwelkomen. Het feestprogramma is te vinden op www.fonnefeesten.be.