"Geen tekening haalt de film zonder mijn goedkeuring" Geestelijke vader brengt stripfiguur Urbanus naar het witte doek YANNICK DE SPIEGELEIR

21 april 2018

03u02 1 Lokeren Urbanus op het witte doek! Jawel, de komiek zelf heeft u daar al gezien, maar nu krijgt met 'De Vuilnisheld' ook de populaire stripreeks een verlengstuk in de cinemazalen. En die vertaling van stripheld naar het grote scherm gebeurt onder het waakzame oog van 'art director' Willy Linthout (64) uit Lokeren. "Elke tekening moet mijn goedkeuring krijgen."

Even terugspoelen naar begin jaren 80. Willy Linthout woont een optreden bij van cabaretier Urbanus. De jonge tekenaar ziet in de bekende komiek meteen een stripfiguur met potentieel. Hij trekt zijn stoute schoenen aan en stapt met het eerste Urbanusalbum 'Het Fritkotmysterie' onder de arm naar de komiek. De rest is geschiedenis. Geschiedenis die nu een nieuwe episode krijgt, want bijna 35 jaar en 178 albums later telt de geestelijke vader van de populaire stripreeks af naar de lancering van de eerste Urbanusfilm.





Was je meteen gewonnen voor het idee?

"Neen. Urbanus was meteen overtuigd, maar ik zag er in eerste instantie wat tegenop. Natuurlijk omdat ik wist dat een groot deel van het werk in mijn nek zou belanden. Al moet ik wel toegeven dat Urbanus het grootste deel van het scenario geschreven heeft. (lacht) Zelf heb ik daar niet aan meegewerkt. Er komt natuurlijk een pak meer bij kijken in vergelijking met een stripalbum. Zo circuleerden er wel vijfhonderd voorstellen voor een titel, alvorens we voor 'De Vuilnisheld' kozen. Vandaag ben ik wel tevreden met de keuze die we gemaakt hebben omdat we de film maken met de juiste mensen. Zo werk ik graag en geregeld samen met de mensen van Studio Bal Gehakt uit Brugge. Zij maken ook de bekende reclamespotjes van Weba."





Wat is jouw rol bij de productie van 'De Vuilnisheld'?

"Ik ben voor de volle honderd procent betrokken bij het project. Enkel met de opnames van de stemmen heb ik weinig te maken. Als 'art director' passeren alle tekeningen eerst langs mijn computerscherm. Geen enkele haalt de film zonder mijn goedkeuring. Ik ben dagelijks bezig met de film, tussen de voorbereidingen voor 'Het geleende kunstgebit' door (het 183ste album van Urbanus, red.)."





Is dit jouw debuut in de filmwereld?

"Neen. Meer dan 25 jaar geleden hebben we in opdracht van de Amerikaanse televisiezender Fox al eens een pilootaflevering gemaakt voor een tv-reeks met Urbanus in de hoofdrol. Het was de periode waarin The Simpsons aan hun opmars bezig waren en in Amerika zagen ze gelijkenissen tussen die reeks en Urbanus. De serie is er nooit gekomen, maar het was wel een bijzondere ervaring. Alle tekeningen werden toen nog met de hand gemaakt in Boedapest, en voor de opnames van de stemmen zijn we afgereisd naar Ierland."





De stripreeks rond Urbanus bestaat straks 35 jaar. Wat mogen we nog verwachten?

"Naast de lancering van de film zijn er ook concrete plannen voor de productie van een Urbanus-musical, in samenwerking met Deep Bridge, die geschreven en geregisseerd zal worden door Stany Crets. Eind dit jaar opent in het Brussels stripmuseum ook een overzichtstentoonstelling over de stripreeks, en er zitten nog veel meer plannen in de pijplijn."





Waar blijf je als tekenaar na 35 jaar je inspiratie halen?

"Het dagelijkse leven is een onuitputtelijke bron. Zo heb ik daarnet nog mijn was opgehangen en zag ik een beeld voor mij van Urbanus die zijn kleren rechtstreeks vanuit de wasmachine aan de wasdraad hangt. Mensen denken wel eens dat ze mij inspiratie bezorgen door een mop te vertellen, maar die hebben nog nooit een strip gehaald. Maar als ik op café zit en iemand zie met een gezicht dat zich leent voor een stripfiguur, dan durf ik mijn tekengerei al eens stiekem boven te halen."





Je nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Denk je wel eens aan stoppen?

"Sowieso wil ik nog enkele jaren doorgaan. Al durf ik mij al eens ergeren aan de administratieve rompslomp die komt kijken bij het maken van een stripreeks. Maar ik zie me mijn rol als tekenaar niet meteen opgeven. De scenario's voor Urbanus vergen een speciale manier van denken."





Wat wil je graag nog verwezenlijken?

"Ik zou graag nog eens een andere 'graphic novel' maken, als opvolger van 'Het Jaar van de Olifant' (een werk dat Linthout in 2007 publiceerde over de zelfdoding van zijn zoon Sam, red.), met de wereld van het stripverhaal als insteek. Al heel mijn leven bezoek ik wereldwijd stripbeurzen. Het is een wereld die ik op de voet volg, en er vallen heel wat leuke verhalen over te vertellen. Zo denk ik bijvoorbeeld aan Robert Crumb, één van de bekendste striptekenaars ter wereld. Hij tekent vaak corpulente vrouwen en soms beeldt hij zichzelf af als een klein mannetje dat aan hun been hangt, om te tonen dat hij afhankelijk is van hen. Ook in het echte leven zal je Crumb niet aan de zijde van een slanke vrouw spotten."





Tot slot: waarom moeten we straks naar 'De Vuilnisheld' gaan kijken?

"Om eens goed te lachen. Het humorgehalte ligt zeer hoog. Lachen blijft ook de essentie bij Urbanus: zowel in de strips als in de filmzalen."





'De Vuilnisheld' gaat





op 27 februari 2019 in première.