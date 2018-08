"Geen storm die Lokerse Feesten klein krijgt" Lokerse Feesten | COOLS' COLLECTIEVE GEHEUGEN 08 augustus 2018

"Op zondag 3 augustus 1986 raasde er een hevige storm over Lokeren en daarmee ook over de Lokerse Feesten. Die namiddag werd werkelijk alles omver geblazen, inclusief materiaal dat vasthing. Dat werd gewoon losgerukt om daarna weg te waaien. Zelfs het dak van het voetbalstadion ging er die dag af. Letterlijk dan. De wind blies het dak tot op het oefenterrein. Zowat het halve Verloren Bos ging tegen de vlakte en ook het podium en de geluidstoren van de Lokerse Feesten moesten eraan geloven. De storm legde werkelijk alles plat. Die avond zou geen feestavond worden, er zouden geen Lokerse Feesten zijn. Tenminste, dat dacht iedereen. Maar dat was buiten het eergevoel van de organisatie gerekend. Iedereen zette alles op alles om het festivalplein opnieuw zo goed mogelijk op orde te zetten. Er werden bakken bier gestapeld en daar werd een plank op gelegd. Meer was het podium die avond niet. Het was Dana Gillespie die de eer had om op ons geïmproviseerd podium op te treden. Dat deed de zangeres de dag nadien nog eens over, maar dan op een inderhaast opgetrommeld podium. Dat podium werd ook op Rock Torhout gebruikt. Moraal van dit verhaal: zelfs toen al, 32 jaar geleden, kon niets de Lokerse Feesten tegenhouden. Gefeest werd er, onweer of niet." (KDBB)