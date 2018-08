"Fantastisch gevoel dat ik op dit festival mag werken" Lokerse Feesten | ROLSTOEL HOUDT PIETER NIET TEGEN ALS MEDEWERKER KATRIJN DE BLESER

09 augustus 2018

02u26 0 Lokeren Zo'n 800 vrijwilligers staan dagelijks paraat om alles op en rond de Lokerse Feesten in goede banen te leiden. Eén van hen is Pieter Bulkmans. Hij zit in een rolstoel en neemt al vijf jaar de boekhouding van de Lokerse Feesten voor zijn rekening.

"Het is fantastisch om als vrijwilliger voor de Lokerse Feesten te werken. Voor mij waarschijnlijk nog meer dan voor iemand anders. De Lokerse Feesten zijn een groot deel van mijn leven geworden. Dankzij deze organisatie heb ik een dagelijkse bezigheid en dan nog één die in de lijn van mijn studies ligt", zegt Pieter Bulkmans die afkomstig is uit Waasmunster. "Ik studeerde zes jaar voor boekhouder. Na mijn studies wist ik dat het voor mij niet vanzelfsprekend zou worden om een job of vrijwilligerswerk te vinden", zegt Pieter. Zijn lichaam maakt een bepaald eiwit niet genoeg aan waardoor hij te weinig kracht heeft in zijn spieren. Daarom zit Pieter in een rolstoel.





Boekhouder

"Mijn toenmalige thuisverpleegster werkt op het secretariaat van de Lokerse Feesten en zij vertelde me dat er nood was aan een extra kracht op de boekhouding."





Zo rolde Pieter in de organisatie en dit jaar draait hij al voor de vijfde keer mee. "Ik ben assistent-boekhouder. Eigenlijk passeert alles wat met geld te maken heeft bij mij. Dat gaat over het betalen van facturen en ook de betalingen voor de groepen passeren hier. Ik weet dus hoeveel elke groep hier op het podium kost. Leuk om te weten, maar vooral leuk om tegen andere mensen te zeggen dat zij het niet mogen weten", lacht Pieter.





Het hele festival is Pieter aanwezig op de Grote Kaai. "Maar het werk begint al in maart. Eerst is dat enkele uren per week en vanaf juli gaan we er volop tegenaan. Ik zou het bijna een halftijdse job durven noemen, op vrijwillige basis dan. Maar het is vooral mijn droomjob. Ik was nog nooit naar een festival geweest, ik dacht dat het niets voor mij was. Nu ga ik regelmatig eens tot aan het rolstoelpodium. Niet alleen om naar de optredens te kijken, maar ook om er nieuwe mensen te leren kennen en om gezellig een praatje te maken."





Deel van leven

Voor Pieter zijn de Lokerse Feesten een groot deel van zijn leven geworden, zelfs net dat deel dat hem gelukkig maakt. "Ik heb altijd geprobeerd om me zo goed mogelijk te integreren in de maatschappij. Dat ik dit werk kan doen, geeft me een fantastisch gevoel. Ik heb helemaal niet het gevoel dat er van mij geprofiteerd wordt, het zijn hier immers allemaal vrijwilligers. De Lokerse Feesten zijn voor mij meer dan enkel deze tien dagen. Ik probeer tijdens het jaar ook steeds aanwezig te zijn op de medewerkersfeestjes. De sfeer is zo goed dat ik er geen enkel wil missen."





Voor Pieter nu dus nog vier hoogdagen en dan heeft hij nog tot in oktober werk om alles correct af te sluiten. "Maar vanaf maandag 13 augustus begin ik al af te tellen naar de volgende editie van de Lokerse Feesten."