"Facebookgroep opgericht uit verveling" 'OUDE FOTO'S UIT LOKEREN EN OMSTREKEN' TELT 4.000 LEDEN EN MEER DAN 10.000 FOTO'S YANNICK DE SPIEGELEIR

02u41 0 Repro De Spiegeleir Een beeld van de voormalige kiosk op de Markt van Lokeren. Lokeren In een vlaag van nostalgie startte Linda De Clerck twee jaar geleden met de Facebookgroep 'Oude foto's van Lokeren en omstreken'. Vandaag kunnen de 4.000 leden er meer dan 10.000 foto's uit de oude doos bewonderen. "Ik bel bij mensen thuis aan in mijn zoektocht naar verdwenen stadsgezichten", zegt Linda.

Alles begon voor Linda op een doodgewone zaterdagnamiddag twee jaar geleden. "Ik was mij die dag aan het vervelen en mijn oog viel toevallig op wat oude foto's van de Spoelewijk en de Knokkestraat. Zonder er verder bij na te denken startte ik de Facebookgroep op. Groot was mijn verbazing toen ik de volgende dag mijn laptop openklapte en de groep al meer dan 100 leden telde. Sindsdien komen er dagelijks bij", zegt Linda. Ook Lokeraars die hun heimat intussen verruild hebben voor het buitenland surfen met plezier naar de pagina. "Als beheerder kan ik zien dat we leden hebben tot in de Verenigde Staten, Thailand en Noorwegen."





Yannick De Spiegeleir Linda De Clerck spendeert uren achter haar laptop om albums en dozen vol oude foto's in de Facebookgroep te plaatsen.

Jong en oud

Het jongste lid van de groep is 14 jaar, de oudste bezoeker telt 87 lentes. "Oudere mensen denken vaak met nostalgie terug aan de tijd van toen. Anderen kunnen door hun jonge leeftijd enkel nog nieuwsgierig zijn naar vervlogen tijden. Maar feit is dat wat weg is, vaak niet meer terugkeert. Tenzij dan op oude foto's natuurlijk." Haar pagina bewijst haar gelijk. Wie er even over scrolt ziet prachtige beelden van de voormalige kiosk op de Markt of een postkaart van de dierentuin die Lokeren ooit rijk was.





Yannick De Spiegeleir Een postkaart van de dierentuin die zich ooit bevond aan de Gentse Steenweg.

Aanbellen bij mensen

Linda steekt uren tijd in het speuren naar oude foto's én het inscannen en opladen van de beelden. "Voor de start van deze groep kroop ik vroeg in mijn bed. Nu gebeurt het geregeld dat mijn man tegen middernacht vraagt: 'Zeg vrouwke, is het geen tijd om te gaan slapen'. Het onderhoud en het updaten van de groep is eigenlijk een voltijdse job. Ik stuur e-mails of Facebookberichten naar leden. Sommigen zetten ook zelf foto's in de groep. Iedereen mag foto's plaatsen als ze maar iets laten zien over Lokeren of omliggende gemeenten. Soms trek ik ook mijn stoute schoenen aan en bel aan bij mensen thuis om aan de foto's te geraken. Vaak is dat ook echt een sociaal gebeuren, mensen geven mij dozen met foto's of oude albums mee en bij een tas koffie ontspinnen er zich urenlange gesprekken over de tijd van toen. Ik heb al een pak vrienden overgehouden aan de groep."





Emotionele reacties

De nostalgische beelden zorgen af en toe ook voor emotionele reacties bij bezoekers. "Ik herinner mij een vrouw die me in een privéberichtje liet weten dat ze een foto van haar vader van meer dan 50 jaar terug had gezien. Het was een beeld dat ze nog nooit eerder had gezien. De tranen liepen uit haar ogen van de emotie stuurde ze."