"Drinkbaar leidingwater is grote luxe" MARCKSKE BELOONT 'WATERKRAANTJESDRINKERS' VAN DE TOVERTUIN YANNICK DE SPIEGELEIR

27 april 2018

03u03 0 Lokeren Verschillende besturen uit onze regio hebben hun handtekening gezet onder een charter om meer kraantjeswater te drinken. Bij basisscholen De Tovertuin en De Madelief in Lokeren doen ze dat al drie jaar. Als peter van het project 'drinKraantjeswater' schonk Marcske van FC De Kampioenen hen gratis drinkflessen.

Op tv is zijn personage Marcske van FC De Kampioenen een trouwe fan van chocolademelk, maar in het dagelijks leven is acteur Herman Verbruggen een vurig pleitbezorger om meer kraantjeswater te drinken. "In ons land vinden we het heel evident dat er 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gezond water uit de kraan komt, maar in de rest van de wereld hebben zo'n 660 miljoen mensen geen toegang tot zuiver water. We beseffen soms niet wat voor luxe we in huis hebben", zegt Verbruggen.





In de Lokerse basisscholen De Tovertuin en De Madelief maken ze al jaren werk van een beleid om de leerlingen kraantjeswater te laten drinken. Elke leerling mag gedurende elk moment van de dag water van de kraan drinken. In het werkingsgebied van afvalintercommunale IDM kwamen de scholen zelfs als beste leerling uit de bus.





Verbruggen beloonde beide scholen gisteren daarom met een bezoekje waarbij hij alle leerlingen een hippe drinkfles schonk. "Kraantjeswater drinken, dat is afval verminderen. Ik ben een fiere peter van dit project", aldus Verbruggen.





Kraantjeswatercharter

In navolging van verschillende scholen engageerden gisteren ook verschillende lokale besturen uit onze regio zich om kraantjeswatercharter van De Watergroep en afvalintercommunale IDM te ondertekenen. Met de ondertekening van het charter nemen ze de verantwoordelijkheid om in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken als niet-bruisend water, verpakkingsafval te voorkomen door het gebruik van een hervulbare drinkfles en het drinken van kraantjeswater zoveel mogelijk te stimuleren bij medewerkers, inwoners en verenigingen. "Dit project sluit mooi aan bij ons themajaar 'L'eau-keren'", zegt schepen van Milieu Nina Van der Sypt (CD&V).





Naast Lokeren, ondertekenden uit onze regio ook Moerbeke en Sint-Gillis-Waas het kraantjeswatercharter. Zij engageren zich om plastieken en glazen flessen met water in het gemeentehuis te vervangen door karaffen met kraantjeswater. "Samen met de gemeenten willen we jong en oud overtuigen om te kiezen voor water van de kraan. Kraantjeswatergemeenten zullen zich inzetten om bewuster om te gaan met kostbaar water en nemen hun voorbeeldrol", zegt Lisse Elsen, projectcoördinator drinkKraantjeswater.