"Dek van 400 ton onder spoor geschoven" AANNEMERS MAKEN WEG VRIJ VOOR SPOORWEGTUNNEL UITBREIDINGSLAAN YANNICK DE SPIEGELEIR

07 mei 2018

02u36 0 Lokeren In de Uitbreidingslaan werd dit weekend dag en nacht gewerkt aan de sporen voor de installatie van een nieuwe spoorwegtunnel. Die vervangt tegen september volgend jaar de onveilige spooroverweg aan de Oude Heerweg.

Er heerste afgelopen weekend heel wat bedrijvigheid aan de spoorlijn in de Kopkapelwijk in Lokeren. Spoorwegbeheerder Infrabel en een team van aannemers werkten er met man en macht aan de voorbereiding van de installatie van een spoorwegtunnel. Het treinverkeer tussen Lokeren en Sint-Niklaas werd een heel weekend stil gelegd om de operatie mogelijk te maken. De NMBS voorzag vervangbussen om alle pendelaars op hun bestemming te krijgen.





Blikvanger was het inschuiven van een zogenaamd trogdek van maar liefst 400 ton dat de sporen en de treinen straks zal dragen zodat een ondertunneling mogelijk wordt gemaakt. Om de indrukwekkende inschuifoperatie mogelijk te maken, moesten eerst de sporen worden uitgebroken en damplanken in de grond gebracht worden. Eén van de aannemers die dit weekend aan de slag was op de werf was het Lokerse grondwerkenbedrijf Wulteputte. Kristof Wulteputte kreeg zaterdagavond zijn zoontjes Warre (5) en Lucas (3) op bezoek. Om het veilig te houden op de werf droegen ze een helm. "Omdat ik hier heel het weekend aan de slag ben, komen ze even langs om hun papa toch eventjes te zien. Voor hen is het ook een ervaring, want zo'n werken voer je niet elke dag uit."





Aan de rand van de werf kwamen enkele buurtbewoners nieuwsgierig poolshoogte nemen van de werken. "Ik ben zelf werkzaam in de bouwsector en deze grootschalige werken fascineren me dus wel. Bovendien zal deze operatie ten goede komen van de buurt. Enkele jaren geleden is hier nog een dodelijk ongeval gebeurd met een fietser aan de overweg en nog maar net enkele maanden geleden was er een incident met een vrachtwagen", zegt Hans. Aan de andere kant van de spoorlijn maakt Paul Verbeke (87) duchtig foto's van de werken vanop de parking van woonzorgcentrum Hof Ter Clipsen. "Ik woon in het rusthuis en dit is toch wel een belevenis om mee te maken. In mijn jonge jaren ben ik zelf nog technisch ingenieur geweest. Ik heb zeker al honderd foto's gemaakt", lacht hij.





Na het inschuiven van het trogdek maakten de aannemers werk van het terugplaatsen van de sporen zodat het treinverkeer deze ochtend terug kan hernomen worden. De buurtbewoners kunnen echter nu al uitkijken naar een volgend spektakel. Dit jaar werkt spoorwegbeheerder Infrabel verder aan de bouw van de tunnel waar zowel vrachtverkeer, auto's als fietsers gebruik van kunnen maken. De tunnelkoker zelf moet nog geplaatst worden.





De werken zullen volgens de planning tegen september 2019 afgerond zijn.