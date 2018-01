"Burgers hebben recht op volledige informatie" N-VA ONTHULT MASTERPLAN STATIONSBUURT VIA WEBSITE YANNICK DE SPIEGELEIR

02u53 0 Yannick De Spiegeleir De stationsomgeving krijgt in de toekomst een aangepaste invulling. Lokeren N-VA Lokeren heeft het integrale masterplan voor de toekomst van de stationsomgeving wereldkundig gemaakt via haar website. "Als de stad een bevolkingsbevraging lanceert over de buurt, moet ze de burgers informeren over het volledige plan", zegt Lars Devocht, buurtbewoner en secretaris van de oppositiepartij.

In opdracht van de stad Lokeren stelde ontwerpbureau Palmbout een uitvoerig masterplan op over de toekomst van de stationsbuurt. De uitdagingen die op tafel liggen zijn dan ook niet min: de komende jaren is er nood aan een nieuwe invulling van het parkeer- en mobiliteitsgebeuren in de drukke omgeving van het station. In het masterplan worden verschillende scenario's onderzocht bijvoorbeeld voor de inplanting van een nieuw parkeergebouw aan de voor- en achterkant van het station en de eventuele herlocalisatie van het busstation van De Lijn naar de oostzijde van het Stationsplein.





Repro De Spiegeleir Zo ziet het busstation eruit in het masterplan.

Masterplan op website

Om buurtbewoners, pendelaars en handelaars inspraak te geven in de toekomstplannen, lanceerde het stadsbestuur enkele maanden terug een online inspraakplatform. Op de website van het platform wordt wel gewag gemaakt van het masterplan, maar het dossier wordt er niet vrijgegeven. Een foute aanpak, vinden ze bij N-VA. "De burger van vandaag vraagt voorafgaandelijk overleg en werkelijke inspraak. Een verknipte versie vrijgeven van het masterplan is volgens ons geen open democratisch overleg", zegt Lars Devocht, buurtbewoner en secretaris van N-VA Lokeren. De oppositiepartij verkreeg het plan via de Vlaamse overheid en plaatste het op haar website. "Over de inhoud van het plan spreken we ons voorlopig niet uit, maar de Lokeraars hebben recht op volledige informatie."





Yannick De Spiegeleir Een simulatiebeeld van een nieuwe tunnel onder de treinsporen.

Resultaten tegen zomer

Schepen van Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V) verdedigt de aanpak van de stad om het masterplan niet integraal op te nemen op het inspraakplatform. "We willen de Lokeraars alle kansen bieden om hun ideeën te spuien zonder voorafname van een bepaald uitgangspunt. Het voorliggende masterplan is nog niet goedgekeurd", zegt hij. "Het is echter een goede zaak dat alle politieke partijen in onze stad op een constructieve wijze mee trachten na te denken over de toekomst van de stationsbuurt. Na de vernieuwing van de Markt wordt dit de komende jaren een belangrijk dossier." Het stadsbestuur wil tegen de zomer van dit jaar de resultaten van de bevolkingsbevraging terugkoppelen naar de betrokken partijen. "Het is een positieve zaak dat verschillende burgers en stedelijke adviesraden al hun mening gedeeld hebben op Citizen Lab."





Het volledige masterplan over de toekomst van de stationsbuurt is te raadplegen via lokeren.n-va.be/dossier/stationsbuurt.