"Bloem voor vader die ik zelf nooit gekend heb" INFORMATIEPLAAT EN BOEK HERDENKEN 'KAMP VAN LOKEREN' YANNICK DE SPIEGELEIR

10 maart 2018

02u55 0 Lokeren In de Kerkhofstraat heeft de stad een informatieplaat onthuld aan de ex-ingang van het 'Kamp van Lokeren'. Samen met het boek van Björn Rzoska herinnert die aan het interneringscentrum waar tussen 1944 en 1947 20.000 mensen opgesloten zaten op verdenking van collaboratie.

Op de site, waar zich nu de stedelijke begraafplaats en basisschool De Rozen bevinden, liet het Lokerse stadsbestuur in 1940 een kamp bouwen op bevel van de Duitse bezetter. Tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog diende het kamp om verzetslieden en andere Belgische gevangen in onder te brengen, maar vanaf de Bevrijding in 1944 tot 1947 werden de houten barakken en het terrein gebruikt als interneringscentrum voor 20.000 personen die verdacht werden van collaboratie of daarvoor veroordeeld waren. Het kamp van Lokeren was één van de grootste naoorlogse interneringskampen van ons land.





De laatste fysieke restanten van het kamp verdwenen in 1987, maar aan de voormalige ingang in de Kerkhofstraat onthulde burgemeester Filip Anthuenis gisteren een informatieplaat. De plechtigheid werd bijgewoond door verschillende nazaten van Vlamingen die in het kamp geïnterneerd werden.





Collaboratie

Rita Ravyts uit Aalst stak een bloemetje ter nagedachtenis aan haar vader achter de informatieplaat. "Ik heb hem nooit gekend, want hij is het jaar na mijn geboorte gestorven. Mijn vader zat opgesloten in dit kamp op verdenking van collaboratie, maar is nooit veroordeeld." Ook de vader van Johan en Annelies Waegeman was één van de 20.000 geïnterneerden. "Het is de eerste keer dat we een bezoek brengen aan de plek waar onze vader drie jaar opgesloten zat. Hij had sympathie voor de Vlaamse beweging, maar had zeker geen affiniteit met nazi's. Hij heeft zelfs geweigerd om de Hitlergroet te brengen. Zijn verblijf in het kamp heeft hem getekend tot aan zijn dood in 1996."





Gisterenavond werd in het Cultureel Centrum het boek 'Opgesloten, tussen zwart, wit en grijs' voorgesteld van Groen-politicus en historicus Björn Rzoska. De publicatie is een herwerkte versie van zijn eerdere naslagwerk 'Zij komen allen aan de beurt, de zwarten' dat verscheen in 1999. Ook professoren Bruno De Wever en Koen Aerts van de UGent, autoriteiten op het vlak van het onderzoek naar collaboratie, werkten hieraan mee. "Ik heb de hand kunnen leggen op het volledige dossier van de toenmalige kampdirecteur Robert De Leeuw. Het boek werd ook opgefrist met nieuwe, wetenschappelijke inzichten en een epiloog", aldus Rzoska.





De expo 'Opgesloten, tussen wit, zwart en grijs' in het stadsmuseum is nog te bezoeken tot 14 oktober.