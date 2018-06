'Bloeiend Lokeren' is uitgebloeid 12 juni 2018

'Bloeiend Lokeren' staat te lezen op het bord als je het centrum van Lokeren binnen rijdt. Mooie verwelkoming voor iedereen die de stad binnenkomt. Alleen is het bloembakje onder het bord iets minder bloeiend en uitnodigend. De bloemen staan er dor en bruin bij en onkruid maakt zich langzaam maar zeker meester van de bak. Op sociale media lijken heel wat mensen begaan met het bloembakje aan de rand van de Koning Albertlaan. "Het is om medelijden te krijgen met 'de Bloei(d)ende Bloembak", zegt Eddy Van Bockstal (N-VA). "Tulpen bloeien deze maand niet even mooi als in april of in mei. Ik heb de burgemeester dan ook gevraagd of ik zelf de bloembak opnieuw mag aanleggen met perkplanten of met oogstbare kruiden." (KDBB)