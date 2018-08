"Archieven doorploegd in drie landen" POLITIECOMMISSARIS SCHRIJFT BOEK OVER NOTARIS ALS OORLOGSSPION YANNICK DE SPIEGELEIR

09 augustus 2018

02u35 0 Lokeren Een eeuw na de dood van Clement Heirman verdiepte commissaris en stadsgids Rudi De Clercq zich in het dubbelleven van de Lokerse notaris als leider van een spionagenetwerk. De resultaten van ruim drie jaar onderzoek pende hij neer in het boek 'Spioneren voor het Secret Service Bureau tijdens WO1'.

Een notaris die tijdens de Eerste Wereldoorlog fungeerde als spil van een Waas spionagenetwerk dat informatie verzamelde voor de Britse inlichtingendienst. De levenswandel van Clement Heirman spreekt zonder meer tot de verbeelding. Dankzij het doorgedreven opzoekwerk van Rudi De Clercq komt het verhaal nu - een eeuw later - terug aan de oppervlakte.





Vier jaar geleden kreeg De Clercq, na toestemming van de kleinkinderen van Heirman, voor het eerste inzage in het familiearchief. De notaris stond aan het hoofd van een spionagenetwerk dat zich vertakte van Lokeren tot Sint-Gillis-Dendermonde en zelfs Gent. Zijn zoektocht naar meer details over het leven van Heirman leidde de auteur zelfs naar het buitenland. "Ik heb opzoekingen verricht in Nederland en Duitsland", bevestigt De Clercq.





Heirman begon vanaf 1917 te spioneren voor de Britten. In het centrum van de stad was het voormalige café 'Het Eeuwige Licht' op de Markt de uitvalsbasis van het spionagenetwerk. "Naast patriottisme, werd de beslissing van Heirman ook ingegeven door het feit dat spionnen een flinke duit konden bijverdienen. Mede door de oorlog gingen de zaken slecht voor zijn notariaat", weet De Clercq.





Verklikt door handelaar

Zijn activiteiten als spion bleken niet zonder gevaar voor de notaris. Tijdens een novembernacht werd Heirman thuis opgepakt door de Duitse geheime politie nadat hij verklikt werd door handelaar Hendrik Kegels uit Temse.





Na zijn aanhouding werd hij door de Duitsers achtereenvolgens gevangen gehouden in kasteel Raemdonck in Lokeren en later gevangenis De Nieuwe Wandeling in Gent om uiteindelijk te belanden nabij Danzig in Duitsland. "Voor de oorlog woog hij 95 kilogram, na de ontberingen tijdens zijn gevangenschap bedroeg zijn gewicht nog amper 40 kilogram", vertelt De Clercq.





Uiteindelijk bezweek de verzwakte Heirman in 1918 in Luik aan de gevolgen van ontbering. In de jaren 30 werd in Sint-Niklaas een straat naar hem vernoemd. Kegels, die op de vlucht sloeg naar Nederland, werd na de oorlog bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. "Via mail kwam ik in contact met zijn kleinkinderen. Het nieuws dat hun grootvader ter dood veroordeeld was, sloeg bij hen in als een bom", aldus De Clercq.





'Spioneren voor het Secret Service Bureau tijdens WO1' is verkrijgbaar voor de prijs van 20 euro en kan besteld worden via de website van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas via www.kokw.be/m6s4FAB.html.