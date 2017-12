"Appreciatie van mensen geeft enorme boost" De warmste verhalen van 2017 | MS-patiënte Nicole D'Hont helpt minderbedeelden met weggeefwinkel YANNICK DE SPIEGELEIR

02u40 6 YDS Nicole D'hont met Lucca (2), het zoontje van vrijwilligers en de mascotte van weggeefwinkel Veur Niet. Lokeren Er is niet veel nodig om mensen gelukkig te maken tijdens de eindejaarsperiode. Dat bewijst MS-patiënte Nicole D'hont met haar weggeefwinkel Veur Niet in Lokeren. Daar kunnen mensen die het moeilijk hebben alle spullen gratis meenemen. "Iedereen heeft recht op een warme kerst. En wie het minst heeft, toont vaak het meest dankbaarheid", getuigt Nicole.

Wanneer we weggeefwinkel Veur Niet in de Torenstraat binnenstappen, staat er een prachtig versierde kerstboom te blinken op een tafel. Amper enkele minuten later komt een vrouw de boom ophalen. "Een verpleegster die bij bejaarden aan huis gaat", legt Nicole D'hont uit. "Ze neemt de boom mee naar een van haar patiënten. Heel wat eenzame ouderen in onze stad moeten het namelijk stellen zonder kerstversiering. Als we zo'n verhalen opvangen, willen we natuurlijk helpen."





Het verhaal typeert D'hont. Tien jaar geleden kreeg de drijvende kracht achter Veur Niet - Lokers voor gratis - het harde verdict te horen dat ze aan multiple sclerose lijdt, een ingrijpende ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Die zware beproeving houdt haar echter niet tegen om in de bres te springen voor haar medemens. Met haar weggeefwinkel heeft ze het voorbije jaar talloze mensen in nood geholpen.





Hoe ben je op het idee gekomen een weggeefwinkel te openen?

"Voor ik te horen kreeg dat ik aan MS leed, was ik kaderlid bij een internationale rederij. De diagnose was een harde klap en ik ben even door een diep dal gegaan. Toen ik aan de beterhand was, heb ik besloten dat ik iets wilde betekenen voor anderen. Stilzitten is niks voor mij en dus heb ik de Facebookgroep 'Gratis in Lokeren' opgericht. Mensen kwamen spullen bij mij thuis in Eksaarde afzetten en anderen die het nodig hadden, kwamen ze ophalen. Het liep echter al snel uit de hand. Al snel zette ik 100 tot 150 artikelen per dag op Facebook, met een massa reacties tot gevolg. De bovenste verdieping van ons huis zat volgestouwd met spullen. Dat nam op den duur meer tijd in beslag dan een voltijdse job. Zo is het idee ontstaan om een weggeefwinkel op te starten om alles in goede banen te leiden. Met de hulp van de dekenij konden we het vroegere PMS-gebouw in de Torenstraat, dat al zeven jaar leegstond, in gebruik nemen. Al zijn er nog altijd mensen die uit gewoonte spullen bij mij thuis in Eksaarde komen afzetten."





Hoe blik je terug op het eerste jaar?

"We steken er veel energie in, maar krijgen er ook enorm veel voor terug. Het is ongelooflijk hoeveel mensen we gelukkig hebben kunnen maken met gratis spullen. Net als thuis zat de voorraadruimte van de winkel op een mum van tijd overvol. Kledij, keukengerei, gereedschap, boeken of andere nuttige gebruiksvoorwerpen... alles is welkom, als het maar bruikbaar is. Voeding en drank aanvaarden we niet. We maken er ook een punt van om onze winkel altijd mooi in te richten, ook al verandert het uitzicht vaak snel omdat er steeds spullen verdwijnen en bijkomen."





Voor welke spullen komen mensen zoal langs?

"Voor zowat alles. Zo hebben we in november een 'Sint-shopping' ter gelegenheid van Sinterklaas georganiseerd, waarbij we speelgoed hebben ingezameld. Dat was een overweldigend succes bij de kinderen en hun ouders. Een aantal keer zijn we ook al voor mensen of gezinnen in de bres gesprongen die het slachtoffer werden van een brand. Zo schoten we onlangs nog een familie te hulp in Lochristi die het zwaar te verduren had. Ook Lokeraar Dave Casteleyn, die zijn hele hebben en houden heeft verloren in een brand, hebben we kledij en huisraad bezorgd. Op zo'n momenten blijkt maar al te vaak dat wie het minst heeft, het meest dankbaarheid toont. Zo is Dave ons nadien nog komen helpen in de winkel. Niet iedereen die hier binnenkomt, neemt trouwens iets mee. Veel mensen komen gewoon eens kijken om te zien wat we nog kunnen gebruiken. Die gulle schenkers zijn we op onze beurt erg dankbaar. Zo zijn we altijd op zoek naar speelgoed en huishoudartikelen, want daar is altijd veel vraag naar."





Wat beweegt jou om te geven aan anderen?

"De appreciatie van mensen geeft ons een enorme boost. Ik doe dit niet alleen, ook mijn man Luc en een team van vier vrijwilligers helpen de winkel draaiende te houden. Onlangs kreeg ik nog een reeks foto's doorgestuurd die een mama had gemaakt van haar puberdochter met kleedjes die ze in onze winkel had gevonden. Het geluk dat die mensen uitstralen, daar doen we het voor. We krijgen vaak ook schrijnende verhalen te horen, bijvoorbeeld van eenzame ouderen. Als we dan kunnen helpen, zoals met de kerstboom die we net meegegeven hebben, doen we dat graag. Ook voor een eindejaarsetentje in een Lokers restaurant voor kansarmen gaan we de cadeautjes leveren. Iedereen heeft recht op een warme kerst."





Wat zijn je toekomstplannen met Veur Niet?

"Eigenlijk willen we vooral verdergaan op de ingeslagen weg en zoveel mogelijk mensen helpen. We beschikken over een fantastisch team. Alle vrijwilligers zijn ondertussen mijn vrienden geworden. Over enkele jaren hopen we wel een nieuwe locatie te vinden. We zijn de dekenij erg dankbaar voor dit gebouw, dat we met een aantal helpende handen hebben opgeknapt, maar vooral in de winter is er een probleem omdat er geen verwarming is. Ik hoop in de toekomst eens met de stad of met andere partners rond de tafel te kunnen zitten om te bekijken of zij een pand ter beschikking kunnen stellen. Al zie ik nu al op tegen de verhuis van al onze spullen", lacht Nicole.