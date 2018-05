"Altijd gedroomd van rit met motorclub" CHAYENNA (17) VERVULT LAATSTE WENS VAN TERMINALE KIM (33) YANNICK DE SPIEGELEIR

14 mei 2018

02u26 0 Lokeren Kankerpatiënte Kim Baert heeft volgens haar arts nog maximaal een jaar te leven. Zaterdag kon de vrouw uit Doorslaar even al haar zorgen vergeten. Met dank aan haar nichtje Chayenna die voor haar een rondrit regelde met motorclub 'F*cking Illness'.

Ze weet dat ze hoogstens nog twaalf maanden te leven heeft, maar voor ze haar laatste adem uitblaast, wil Kim Baert nog met volle teugen van het leven genieten. Samen met haar vriend Mario Baeck en haar vier kinderen Femke (13), Merel (12), Yenko en Yargo (beiden 8) stelde ze een lijstje op met wensen die ze graag vervuld wil zien. "Ik wou graag nog eens op uitstap met mijn gezin naar de Efteling, een vlucht meemaken met een helikopter én een ritje maken met een motorclub", vertelt Kim.





Eén van haar ultieme wensen kan ze sinds zaterdag alvast van haar lijst schrappen. Haar 17-jarig nichtje Chayenna De Maesschalck trok haar stoute schoenen aan en schreef een mail naar de stoere leden van motorclub 'F*cking Illness' uit Mere. "Nog diezelfde avond had ik al een antwoord gekregen dat ze zeker tijd wilden maken voor Kim", vertelt Chayenna. "Zelf ga ik niet meerijden, want ik heb schrik om op een motor te zitten", lacht ze.





Tientallen motards

Met enkele tientallen motards in zijn kielzog streek Bert Paeleman, voorzitter van de motorclub, zaterdag neer voor de deur van Kim en haar gezin. "Als motorclub vinden we het belangrijk om ons in te zetten voor goede doelen. Zo maken we elk jaar ook een rondrit met blinde en slechtziende mensen. Als we dit soort vragen krijgen, gaan we daar met plezier op in", zegt Paeleman. De vrouw genoot zichtbaar van de verrassing. "Ik vind het nu al fantastisch. Ik heb zelf geen motor, maar ben er wel altijd door gefascineerd geweest. Als kind keek ik graag naar motards die voorbijreden en droomde ik om er een ritje mee te maken. Nu komt die droom ook écht uit. Ik ben Chayenna ontzettend dankbaar dat ze dit heeft geregeld", glundert Kim.





Efteling

Bij het vertrek werd de vrouw uitbundig uitgewuifd door haar gezin, familie en vrienden om een rit te maken tot Koewacht, pal over de Nederlandse grens. Haar vriend Mario wil de komende maanden alles in het werk stellen om ook haar andere wensen te vervullen. "Deze zomer kunnen we een helikoptervlucht maken aan de Donk in Overmere en voor een weekend naar de Efteling te regelen heb ik een crowdfunding opgestart, want voor ons gezin is zo'n uitstap wel een financiële uitdaging", vertelt hij.





Wie de wens van Kim mee in vervulling wil doen gaan, kan voor meer informatie surfen naar http://www.worldofcrowdfunding.com/efteling. Bijdrages kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE94 0632 3745 3914 met vermelding van 'crowdfunding Kim'.