"Al vier jaar geteisterd door werken" VLEESHAL DE NUL SLUIT VANDAAG DEUREN DOOR STROOMONDERBREKING YANNICK DE SPIEGELEIR

07 februari 2018

02u55 0 Lokeren Door onderhoudswerken aan een elektriciteitscabine in de Zelestraat blijft Vleeshal De Nul vandaag noodgedwongen dicht. "Zonder stroom kunnen we onze klanten niet bedienen en een generator huren, kost al snel 500 euro", zucht Frank De Nul. De slager is de werken in zijn buurt grondig beu.

Het saneren van vervuilde tuintjes, de bouw van een nieuwe woonwijk op de voormalige Colruytsite, de heraanleg van de Zelestraat en het Zand en nu dus onderhoudswerken aan een stroomcabine. De inwoners van het zuidelijke deel van het stadscentrum bleven de afgelopen jaren niet gespaard van werken. Voor Frank De Nul en Cindy Vermeulen van Vleeshal De Nul in de Zelestraat is de maat vol. "Vorige week kregen we een bericht van netbeheerder Eandis in onze brievenbus dat de stroom woensdag (vandaag, red.) onderbroken zou worden in onze straat", vertelt Frank. "Uiteraard een vervelende zaak voor elke bewoner in onze straat, maar voor onze slagerij is het probleem nog groter. Zonder stroom kunnen wij onze klanten niet bedienen."





Generator

In eerste instantie informeerde de slager zich nog om een generator te huren. "Maar als je alle kosten in rekening brengt, loopt de factuur voor één dag huur al gauw op tot 500 euro", weet Frank. "Ik heb onze koeling hoger gezet van -20 naar -30 graden Celsius zodat het vlees morgen zeker niet ontdooit tijdens de onderbreking, maar ook dat brengt extra kosten met zich mee. Net als de extra sluitingsdag die we moeten inlassen. Woensdag is de marktdag in Lokeren en dan hebben we normaal veel passage. Bovendien kunnen we een week op voorhand niet al onze klanten verwittigen van de sluiting, dus staan hier wellicht mensen voor een gesloten deur."





Ook de opeenstapeling van werken zit de slager hoog. "De afgelopen vier jaar werd onze straat te pas en te onpas afgesloten voor werken. Bovendien staan er ook nog werken op stapel aan het nabijgelegen Molenbergplein en is er sprake van een heraanleg van de Brugstraat. Het stopt gewoon niet." De slager begrijpt niet waarom Eandis de werken niet op een maandag plant. "Dan zijn de meeste handelszaken gesloten en is er minder hinder."





Noodzakelijke werken

Bij de netbeheerder tonen ze begrip voor de verzuchtingen van de slager. "Vandaag (gisteren, red.) zijn al voorbereidende werken uitgevoerd aan de stroomcabine. De stroom zal vandaag inderdaad tijdelijk onderbroken worden. We doen ons uiterste best om de onderbreking zo kort mogelijk te houden, maar de onderhoudswerken zijn noodzakelijk om in de toekomst het risico op problemen tot een minimum te beperken", zegt Gerry Van Gasse, woordvoerder van Eandis. "We verwittigen klanten ook altijd minimaal vijf werkdagen op voorhand, zodat ze de nodige maatregelen kunnen treffen. Rekening houden met openingsuren van lokale middenstanders is geen eenvoudige zaak. Op welke dag de werken ook worden uitgevoerd, er zal altijd iemand hinder van ondervinden."