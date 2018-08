"Affiches plakken op bushokjes" Lokerse Feesten | COOLS' COLLECTIEVE GEHEUGEN 03 augustus 2018

02u30 0

"Tijdens de eerste decennia van de Lokerse Feesten deden we zoveel mogelijk zelf. Vandaag proberen we nog steeds om zoveel mogelijk talenten bij onze eigen medewerkers aan te boren. Maar het plakken van affiches in de ruime omgeving gebeurt nu deels door externe firma's. De eerste jaren deden we dat zelf. Anderhalve week voordat de Lokerse Feesten begonnen, maakten we een grote emmer pap en we stapten in de auto op zoek naar plekken om onze affiches op te hangen. We deden dat uiteraard op de daarvoor voorziene borden, maar ook elektriciteitskasten en bushokjes vormden een ideale ondergrond voor onze affiches. Maar de busmaatschappij, toen was dat zelfs nog niet De Lijn, vond dat minder gepast. We kregen telefoon met de beleefde vraag om de bushokjes zo snel mogelijk affichevrij en netjes te maken. Toen we de affiches van de bushokjes haalden, kwam één van de buurtbewoners een kijkje nemen. Die man vertelde ons dat het schandalig was wat die aanplakkers hadden gedaan. We reageerden toen maar gewoon met: 'Inderdaad meneer, wat ze tegenwoordig toch allemaal niet durven.' Vandaag besteden we dat werk uit, vroeger deden we met een kleine kern van mensen veel meer zelf. Alles was toen kleinschaliger en misschien automatisch ook gewoon hilarischer." (KDBB)