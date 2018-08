"Afbreken en nagenieten" Lokerse Feesten | COOLS' COLLECTIEVE GEHEUGEN 06 augustus 2018

"Na dagenlang opbouwen en tien dagen heftig feesten, moet alles ook weer afgebroken, opgeruimd en opgekuist worden. De opkuis begint naar goede gewoonte meteen na de laatste feestdag: maandag om 13 uur. Steeds zijn er voor dat werk nog heel wat medewerkers paraat om de handen uit de mouwen te steken. Dat wordt dan aangevuld met werkkrachten van externe firma's. Een hele namiddag lang wordt er gewerkt, maar om 20 uur houden we het elk jaar voor bekeken. Dan verhuizen de feestenbouwers samen naar de lokale cafés. Als voorzitter kreeg ik van de penningmeester geld mee om de medewerkers te trakteren. Dat was een behoorlijk groot budget, waardoor er veel liters bier vloeiden. Van het één kwam het ander: luide zangstonden, bommetjes gooien en buikschuiven op een houten cafévloer zijn slechts enkele herinneringen aan die maandagavonden. In mijn eerste jaar als voorzitter wilde ik na zo'n avond naar huis fietsen. Voor ik dat kon doen, moest ik mijn fiets gaan zoeken. Die stond op het balkon op de eerste verdieping van de Ierse pub. Eens die weer beneden was, werden mijn handen nog aan mijn stuur vastgeplakt en mijn voeten aan de pedalen gekleefd. Maar geen nood. Ik ben goed thuis geraakt die nacht, én ik heb heel flink geslapen." (KDBB)





