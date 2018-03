"Adres van zaak staat nog op deur" GESTOLEN TRUCK MANUS ATELIER DUIKT 5 JAAR LATER OP IN IVOORKUST YANNICK DE SPIEGELEIR

20 maart 2018

02u56 0 Lokeren Vlak voor zijn interieur- en meubelzaak in de Poststraat werd in 2013 de truck van Rik Aper gestolen. Nu vijf jaar later duikt de vrachtwagen op in Ivoorkust. "Een werknemer van een Nederlandse firma stuurde mij een foto nadat hij het adres van mijn zaak had gezien op de deur."

Vijf jaar na datum kan Aper zich het moment van de diefstal nog perfect voor de geest halen. "Ik schoot 's nachts wakker toen ik de motor van mijn vrachtwagen hoorde aanslaan. Vanuit mijn raam kon ik nog net zien hoe de dieven rechts afsloegen richting de autostrade. Samen met mijn vrouw heb ik meteen de politie op de hoogte gebracht en hebben we samen met hen de achtervolging ingezet", vertelt de meubelmaker.





De dieven wist te ontkomen en vijf jaar ontbrak elk spoor van de truck. Tot Aper afgelopen weekend plots een e-mail ontving uit Ivoorkust met een foto van zijn gifgroene vrachtwagen. "Een werknemer van een Nederlandse firma had de naam én het adres van mijn zaak gelezen op de deur. De dieven hadden zich niet eens de moeite getroost om de belettering te verwijderen."





Dat zijn vrachtwagen ongezien het land kon verlaten, zit Aper hoog. "In Lokeren hangen er een pak camera's. Mijn eigen zoon werd op basis van camerabeelden een paar weken voor de diefstal geverbaliseerd voor kwajongensstreken, maar om deze diefstal op te lossen bleken ze van geen nut. En dan heb ik het nog niet over het feit hoe mijn truck ongehinderd tot in Ivoorkust raakte."





Container

Rudi De Clercq, persofficier van de Lokerse politie, verdedigt het nut van de camera's in het stadscentrum. "Deze hebben wel degelijk al hun verdienste bewezen in het oplossen van verschillende misdrijven. Al mag men er ook geen wonderen van verwachten. Op het moment van de bewuste feiten hing er al een camera op de hoek van de Kerkstraat met de Poststraat. Die is intussen ook uitgebreid met nummerplaatherkenning omdat de Poststraat aanvankelijk een hiaat vormde als uitvalsweg voor potentiële dieven. Sowieso is de vrachtwagen de nacht van de bewuste feiten meteen geseind bij andere diensten, maar tegenwoordig kan je perfect tot in Spanje rijden via de autostrade zonder een grenscontrole tegen te komen. Eens de truck in een container zit, is het helemaal een verloren zaak om hem nog op te sporen."





Aper heeft intussen de Belgische ambassade in Ivoorkust op de hoogte gebracht van de foto die van zijn truck werd genomen in het Afrikaanse land.





Weinig hoop

Al koestert hij nog weinig hoop dat hij zijn truck ooit terugziet. "Ik heb nog geen reactie ontvangen van de ambassade. Als er al schot in de zaak zou komen, is het nog maar de vraag in welke staat de truck is vijf jaar later", zegt Rik Apers.