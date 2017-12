"80.000 euro voor Warmste Week" BRANDWEERKORPSEN BOUWEN EIGEN 'LOKERSE FEESTEN' OP PARKING GROTE KAAI YANNICK DE SPIEGELEIR

02u33 0 Yannick De Spiegeleir Op de parking van de Grote Kaai werd gezorgd voor een wintereditie van de Lokerse feesten. Lokeren Niet minder dan 1.500 Vlaamse brandweerlieden verzamelden zaterdag in Lokeren voor de vijfde editie van 'Fire for Life'. Het Lokerse brandweerkorps zorgde in samenwerking met de Lokerse Feesten voor een uniek festivalsfeertje. 's Avonds trok een spectaculaire colonne van 55 brandweerwagens richting Puyenbroeck om een cheque van 81.023 euro te overhandigen aan Music for Life.

Wie niet op de hoogte was, vreesde zaterdag wellicht even dat Lokeren getroffen werd door een inferno. Maar liefst 1.500 brandweermannen en -vrouwen stroomden met tientallen brandweerwagens en bussen toe aan het sport- en jeugdcomplex in de Sportlaan. Uit alle hoeken van Vlaanderen kwamen ze. Niet om een brand te blussen, maar wel om te tonen hoe je een duchtig feestje bouwt.





Yannick De Spiegeleir De brandweerlieden toonden dat ze een feestje kunnen bouwen in het sport- en jeugdcomplex.

Mooie affiche

Het liefdadigheidsevenement Fire for Life sloeg voor haar vijfde editie de eerste keer haar tenten op in de Durmestad. Na de verhuis van de Warmste Week van De Schorre in Boom naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke was er nood aan een nieuwe uitvalsbasis. Lokale brandweermannen Geert Van Laere en Andy Van Hemelrijck zetten hun schouders onder het initiatief. "Met de deskundige hulp van de Lokerse Feesten konden we voor vandaag een mooie affiche aanbieden aan onze collega's. Zo staan Fleddy Melculy en dj Dirk Stoops hier op het podium", zegt Van Laere.





Een aanpak die werd gesmaakt, want de sfeer zat meteen goed in de fuifzaal van het sport- en jeugdcomplex en op de parking van de Grote Kaai. Bij momenten leek het evenement een wintereditie van de Lokerse Feesten.





Yannick De Spiegeleir Al feestend komt een groepje brandweermannen aan op de parking van de Grote Kaai.

Rookmelders

Fire For Life is veel meer dan een festival. Ieder jaar tonen de brandweerlieden hun hart door een fikse som geld in te zamelen voor het goede doel in het kader van de Warmste Week. "Dit jaar hebben we 52.112 euro ingezameld voor de vzw Pinocchio die zich inzetten voor kinderen die zijn getroffen door brandwonden. Met de verkoop van rookmelders konden we daarnaast ook nog een mooi bedrag van 28.911 euro inzamelen voor Make-a-Wish", zegt de Brugse brandweerman en voorzitter van Fire For Life Yves Vermeulen. Het recordbedrag overhandigen aan de presentatoren van Music For Life deden de brandweerkorpsen in stijl. Met een stoet van niet minder dan 55 brandweerwagens trokken ze zaterdagavond door het centrum van Lokeren richting het provinciaal domein in Wachtebeke. Langs het parcours deden de vele lichtjes en loeiende sirenes menig kinderhartje sneller slaan. Aangekomen in Puyenbroeck wandelde het gevolg de laatste kilometers met fakkels richting het podium van de Warmste Week waar ze - terecht - als ware helden hun opbrengst onthulden.