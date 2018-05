"150 mensen bij ritueel in AZ. Wie keurde dit goed?" 30 mei 2018

02u56 0 Lokeren Gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) informeerde tijdens de gemeenteraad naar een Turks ritueel aan de spoeddienst van het AZ Lokeren. Daar waren 150 mensen aanwezig.

"Het ging om een rituele wassing voor een overledene binnen de Turkse gemeenschap. Kinderen worden gedoopt in de kapel van de materniteit en aan een sterfbed verschijnt al eens een priester of imam: daar heb ik geen probleem mee. Maar dat daar 150 man bij moet zijn, is een andere zaak. Daar is het ziekenhuis niet geschikt voor. Bovendien zetten ze ook de omgeving in rep en roer. Wie gaf hier de toestemming voor?", aldus Van Boven. OCMW-voorzitter Luc De Block (Open Vld) reageerde scherp. "Geen enkel personeelslid of bestuurders van een ambulance, noch een ander prioritair voertuig heeft melding van gemaakt van een incident. De manier waarop terminale patiënten en hun naasten van elkaar afscheid nemen, behoort bovendien tot hun privacy. U gaat hier een stap te ver." (YDS)