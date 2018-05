"11 miljoen euro voor park? Doen we niet" STAD KOMT NIET TEGEMOET AAN WENSEN VAN SPOELEWIJK YANNICK DE SPIEGELEIR

31 mei 2018

02u50 0 Lokeren De stad gaat niet in op de vraag van buurtcomité Spoelepark om een volwaardig park van 22 voetbalvelden groot aan te leggen. "De aankoop van de gronden zou de stad 11 miljoen euro kosten", zegt schepen Filip Liebaut (CD&V).

Een woonuitbreidingsgebied omzetten in een groene long in de drukbevolkte Spoelewijk. Dat is waar het plaatselijke wijkcomité 'Geef het Spoelepark een kans' al enkele maanden voor ijvert. Geruggensteund door 740 handtekeningen en een lijvig dossier behaalde het buurtcollectief in april een eerste slag thuis toen het Lokerse stadsbestuur te kennen gaf af te zien van haar verkavelingsplannen op de 3,8 hectare gronden die in stadseigendom zijn.





Gigantische aankoopsom

De vraag om het volledige woonuitbreidingsgebied, in totaal 15 hectare of ongeveer 22 voetbalvelden, om te zetten in een zone voor groene en zachte recreatie stoot op een njet van het stadsbestuur. Dat bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V). "De enige mogelijkheid om het gebied om te vormen naar zachte recreatie zonder de huidige, private eigenaars te broodroven, is dat de stad de 11 hectare private gronden zou aankopen. Een bescheiden schatting van 100 euro per vierkante meter brengt de totale kostprijs op 11 miljoen euro. Wij stellen ons de vraag of zo'n gigantische aankoopsom voor een zachte recreatiezone kan verantwoord worden ten aanzien van de Lokerse belastingbetaler."





Geen genoegen

Het buurtcomité neemt geen genoegen met de argumentatie van de stad. "De stad heeft het in haar antwoord vooral over particuliere geldbelangen en weinig over de behoeftes van de Lokeraars. Voor dit bestuur primeren private belangen boven de leefbaarheid van Lokeren Zuid", zegt Frank Vermeulen, secretaris van 'Geef het Spoelepark een kans'. In de gemeenteraad oogstte het comité bijval op de oppositiebanken van Marc Beuseling (Groen) en Philippe Van Streydonck (N-VA). Beuseling brak een lans voor een nieuwe woonbehoeftestudie. "Wij blijven er, net als het buurtcomité, voorstander van om het hele gebied om te vormen tot landschapspark. Wat de stad nu voorstelt, is een flauw afkooksel van het voorgestelde Spoelepark. Wij zijn er niet van overtuigd dat er woonuitbreidingsgebieden moeten aangesneden worden om de woonbehoefte in te vullen."





Schepen Liebaut (CD&V) bleek niet te vermurwen. "Door te verzaken aan de verkavelingsvergunning komen we tegemoet aan de basisverzuchtingen van het Spoelecomité. De voorgestelde zone heeft ongeveer de grootte van het Josephine Charlottepark in het stadscentrum. Bovendien betekent dit ook al een financiële inspanning: het niet realiseren van de verkaveling wordt geraamd op een verlies van 3,5 miljoen euro in de meerjarenbegroting."