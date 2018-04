"1.500 nieuwe woningen in zes jaar tijd" STAD EN OPPOSITIE IN DE CLINCH OVER BOUWWOEDE IN DURMESTAD YANNICK DE SPIEGELEIR

09 april 2018

02u35 0 Lokeren Het aantal nieuwe verkavelingen in Lokeren zit al enkele jaren sterk in de lift. Gemeenteraadslid Marc Beuseling vraagt de stad om woonuitbreidingsgebieden niet aan te snijden en om open ruimte te vrijwaren.

Wie een wandeling maakt door de Lokerse straten kan er niet naast kijken: op heel wat plaatsen duiken kranen en betonmolens op. Wonen in de Durmestad zit in de lift. Gemeenteraadslid Marc Beuseling (Groen) waarschuwt dat de slinger van de verkavelingsdrift doorslaat. "De afgelopen zes jaar kwamen er ongeveer 1.500 woningen bij", becijferde hij. "En dan moeten de ontwikkelingen op de site van de voormalige rijkswachtkazerne, slachthuis en het klooster van de Clarissen nog van start gaan."





Beuseling pleit bij de stad om extra inspanning te leveren om open ruimte te vrijwaren. "De resultaten van de bevolkingsbevraging 'Leg je ei' toonden het al aan: 'Meer groene ruimte en natuurbehoud' vormen een beleidsprioriteit voor de Lokeraar." Het raadslid stelt concreet voor om beschikbare woonuitbreidingsgebieden niet aan te snijden en een nieuwe bestemming te geven als open ruimte. "De draagkracht van onze stad heeft stilaan haar verzadigingspunt bereikt. Dat bewijst ook de opkomst van verschillende buurtactiegroepen van het Koffiebos tot het Spoelepark of de Heirbrug die hun bezorgdheid al hebben geuit over het benutten van de open ruimte. Als Groen-fractie delen wij die mening."





Schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V) erkent dat er de afgelopen jaren heel wat nieuwe verkavelingen bijkwamen in Lokeren, maar verwijst tegelijkertijd ook naar de recente resultaten van de Stadsmonitor. "Daaruit blijkt de Lokeraar tevreden is over het wonen en de woonomgeving in Lokeren. Bovendien is drie vierde van het grondgebied van Lokeren groene en open ruimte. De slogan van onze stad, Fel Naturel, staat dus niet onder druk. Onze stad telt een groot aantal parken en natuurgebieden. Met het Hoedhaar- en Heirbrugpark komen er ook nieuwe groene longen bij in oude industriële sites die plaatsmaken voor nieuwe wijken. Er wordt dus wel degelijk gewaakt over het groen in onze stad."





Het herbestemmen van woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte is volgens Liebaut niet aan de orde. "Het aantal nieuwe verkavelingen en de vele nieuwe jonge gezinnen die de weg vinden naar Lokeren tonen juist aan dat de woonbehoefte in onze stad niet tanende is. De woonbehoeftestudie die gekoppeld is aan de ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden loopt tot 2022. Het komt dus ook het toekomstig stadsbestuur toe om dit op te volgen."