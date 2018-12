Zware ochtendspits richting Gent door twee ongevallen ter hoogte van Beervelde Jeroen Desmecht

13u59 0 Lochristi Twee ongevallen op de E17 ter hoogte van Beervelde hebben deze ochtend voor een zware ochtendspits gezorgd. Beide incidenten vonden rond 7.45 uur plaats richting Gent. Het gaat om een aanrijding tussen drie personenwagens en een aanrijding tussen twee personenwagens. Er raakte niemand gewond.

Beide ongevallen vonden deze ochtend plaats rond 7.45 uur op de E17 in Beervelde, richting Gent. Bij het eerste ongeval waren drie personenwagens betrokken. Bij het tweede incident ging het om twee personenwagens. Drie van de in totaal vijf betrokken wagens werden getakeld. Door de incidenten en het bijhorende takelwerk was de linkerrijstrook een tijdje versperd. Ook de brandweer moest ter plaatse komen om het wegdek te reinigen. Hierdoor ontstond er file vanaf Waasmunster, goed voor anderhalf uur vertraging.