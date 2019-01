Zevenekenaars nemen advocaat over de zeven eiken, en krijgen gesprek met AWV en gemeente Deur voor de oude bomen staat toch op een kier Sam Ooghe

05 januari 2019

12u57 0 Lochristi De groep burgers die eerder al acties organiseerde om de zeven eiken van Zeveneken te behouden, heeft een advocaat onder de arm genomen om de beslissing van de gemeente om te keren. Over twee weken komt er een gesprek tussen het AWV, de gemeente en de burgers.

Blijven ze of blijven ze niet? Over de zeven eiken van Zeveneken-dorp is de voorbije maanden nogal wat inkt gevloeid. In oktober leek het erop dat ze definitief zouden verdwijnen, maar een zoveelste plotwending zet de deur voor de oude bomen nu toch weer op een kier.

Drie rapporten

De discussie kadert in de heraanleg van de doortocht N70 in Zeveneken. Die werken zijn al langer nodig, onder meer omdat de verkeerssituatie te veel uitnodigt om snel te rijden. Er lopen al jaren onderhandelingen, en de werken zouden eindelijk kunnen beginnen na het bouwverlof in 2019. Slachtoffer van de ingrijpende werken dreigden vanaf het begin de zeven oude eiken te worden, die al zo’n 90 jaar het dorpsgezicht van Zeveneken sieren. Op basis van een boomrapport uit 2010 beslisten Lochristi en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de eiken te rooien, en te vervangen door jongere exemplaren.

Na de voorstelling van die plannen, in juni vorig jaar, klonk er echter gemor bij enkele buurtbewoners. De gemeente heroverwoog de beslissing, en bestelde een nieuw boomrapport, én nog een derde, allemaal in de (na)zomer van 2018. Op advies van het AWV werd daarna beslist om de bomen alsnog te rooien. Die beslissing stond vast, zo blijkt ook uit een infobericht op de officiële site van Lochristi: “De zeven oude eiken in het centrum van Zeveneken zullen worden gerooid.”

Advocaat

Hetzelfde infobericht heeft vandaag echter een noot gekregen: “Dit bericht is niet meer actueel.” Aanleiding is het aanhoudende protest, niet enkel van oppositiepartijen zoals Groen en Vlaams Belang, maar ook van een groep Zevenekenaars. Zij wijzen naar de boomrapporten en stellen dat op basis daarvan, even goed geconcludeerd kan worden dat de eiken wél te redden vallen. “De bomen kunnen zeker behouden worden en hebben nog een levensverwachting die ruim boven de 20 jaar ligt”, valt bijvoorbeeld te lezen in het tweede rapport. Enkel de meest oostelijke eik is er zeer slecht aan toe, maar, zo staat in het rapport: mits de juiste aanpassingswerken heeft de eik nog een kans. Wel zou de boom wellicht geen tien jaar meer leven. Het gemeentebestuur vindt net dat een belangrijke reden om de bomen te rooien: want als één eik snel sterft en vervangen moet worden door een kleiner exemplaar, tijdens de werken misschien al, is dat zéker nefast voor het dorpsgezicht.

We zullen luisteren naar wat de actievoerders te vertellen hebben Schepen Jean-Pierre Raman (Open Vld)

De actiegroep organiseerde al een knuffel-een-boom-actie, verspreidde een ludieke rouwbrief en heeft nu ook voldoende geld ingezameld om een advocaat onder de arm te nemen. Allemaal met de bedoeling om de bomen alsnog te redden. De advocaat stuurde in december een aangetekende brief naar gemeente, AWV en de Vlaamse Gemeenschap. Over twee weken volgt daarom een driehoeksgesprek, waarop een zevental actievoerders uitgenodigd zijn. “We zullen luisteren naar wat deze mensen te vertellen hebben", reageert schepen Jean-Pierre Raman (Open Vld) nog. Het lijkt er alvast op dat het lot van de eiken dan toch nog niet definitief bezegeld is. De werken beginnen pas na het bouwverlof, en de strook met de eiken is nog niet meteen aan de beurt: de gemeente, maar ook de actievoerders, kunnen dus nog wat tijd kopen.