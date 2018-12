Zesde editie Hijfte Kerst levert 5.000 euro op voor goede doelen Sam Ooghe

29 december 2018

14u19 0 Lochristi Het feestweekend Hijfte Kerst, dat vorige week georganiseerd werd, heeft dit jaar 5.000 euro opgeleverd.

Mozaïek vzw en Koester Lochristi krijgen het grootste deel van de pot, met 1.500 en 2.000 euro. Ook Lights for Janne @ Warmste week, OOOC LUEIN (via de Warmste Week), ZVC BOB, oudercomite De Sprankel Hijfte, KLJ Lochristi Hijfte jongens en KLJ Lochristi-Hijfte meisjes krijgen elk een cheque van 250 euro.

Hijfte Kerst vond drie dagen lang plaats in een verwarmde tent rechtover het volwassenenonderwijs in de Verleydonckstraat in Hijfte. De opbrengsten voor de goede doelen komen uit de inkomsten voor consumpties. De organisatie was al aan haar zesde editie toe.