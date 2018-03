Zes maanden cel na dodelijk ongeval in Hijftestraat 14 maart 2018

02u42 0

Een 28-jarige man uit Watervliet is gisteren veroordeeld tot 6 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, 18 maanden rijverbod en 3.000 euro boete voor het dodelijk ongeval dat hij op 25 november 2016 veroorzaakt heeft in de Hijftestraat in Lochristi. De man moet ook nog eens zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en zich medisch en psychologisch laten testen. In beschonken toestand en met 1,45 promille alcohol in zijn bloed verloor Kim G. die dag de controle over het stuur van zijn wagen. Die begon te tollen en werd in de bocht in de Hijftestraat gegrepen door een tegenligger. Passagier Alain Gilot, met wie hij eerder die dag een werkje had uitgevoerd, overleed ter plaatse. De tegenligger liep zware verwondingen op. Volgens de verkeersdeskundige reed de man ook veel te snel. De doodrijder probeerde de schuld voor het overlijden bij zijn passagier te leggen, omdat die geen gordel droeg op het moment van de aanrijding. Volgens de politierechter overleed de man niet hierdoor, maar wel door de impact van het ongeval. (JEW)