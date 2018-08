Zelfs Kevin De Bruyne bouwt mee aan kunstgrasveld 07 augustus 2018

02u38 0 Lochristi Tom De Sutter, de nieuwe jeugddirecteur van SK Lochristi, wil een kunstgrasveld voor de jongste spelertjes. Kevin De Bruyne stuurde al twee truitjes op om de kassa te spijzen.

Tom De Sutter, de nieuwe jeugdcoördinator van voetbalclub SK Lochristi, heeft zijn schouders gezet onder een ambitieus project: een kunstgrasveld op de Bosdreef. Het probleem? Het prijskaartje.





"Voor een volledig terrein en nog een kleiner, moet je op 500.000 euro rekenen. Ons doel is om binnen de drie jaar met allerlei acties 200.000 euro in te zamelen. Daarmee zouden we naar de gemeente stappen, om te tonen: dit leeft, mensen zijn ermee bezig. En dan hopen we dat de gemeente bijpast. Zo is het ook gelukt in Aalter."





Tijdens de oefenpartij tegen Lokeren kon al een gesigneerd truitje met lotjes verkocht worden. Met de nodige connecties bereikte De Sutter ook een wereldster: Kevin De Bruyne stuurde twee gesigneerde shirts naar Lochristi. "Die moeten de nodige centen opbrengen", hoopt De Sutter. 'We spelen wel met het idee om een van de twee truitjes te verloten onder onze jeugd. Dit project moet niet enkel geld opbrengen, maar ook verbondenheid creëren binnen de club."





De komende weken hoopt de club ook op hulp van Marouane Fellaini en Greg Van Avermaet. Verdere ideeën en info? Op de Facebookpagina 'Project kunstgras SK Lochristi'. (OSG)