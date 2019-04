Zaffelare A én B spelen kampioen Sam Ooghe

08 april 2019

14u31 0 Lochristi Feest bij voetbalclub S.V. Zaffelare. Dit weekend speelden de twee elftallen kampioen in hun reeks.

Zaffelare A, dat vorig seizoen gedegradeerd was uit tweede provinciale, speelde dit weekend met nog één partij te gaan kampioen in derde provinciale B, nochtans een sterke reeks. Een gelijkspel tegen Beervelde was voldoende om de titel veilig te stellen.

Ook Zaffelare B, het elftal dat uitkwam in vierde provinciale, speelde dit weekend kampioen. Gelukkig voor de jongens promoveert ook de A-ploeg, want twee elftallen van dezelfde club mogen niet in dezelfde reeks voetballen. Volgend seizoen heeft S.V. Zaffelare alvast ploegen in tweede én derde provinciale.