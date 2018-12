Yves Deswaene legt eed af als burgemeester van Lochristi Sam Ooghe

20 december 2018

21u35 0 Lochristi Burgemeester Yves Deswaene heeft de eed afgelegd bij waarnemend gouverneur Didier Detollenaere.

De eedaflegging gebeurde in het Virginie Lovelinggebouw in Gent. Deswaene kan op 1 januari officieel aan zijn derde termijn beginnen als eerste burger van Lochristi. Hij doet dat in eerste instantie met de volgende ploeg:

Gemeenteraadsvoorzitter: Hilde Baele.

Schepenen: Sandro Di Nunzio, Janine Stadeus, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Jean-Pierre Raman, Frederic Droesbeke.

Voorzitter: Patrick Maes.

Vanaf 1 januari 2022 zullen Tom De Grauwe en Frederik Van den Berghe schepenen Janine Stadeus en Jean-Pierre Raman vervangen. En vanaf 1 januari 2023 komt Hilde Baele in de plaats van Marie-Claire Van Nieuwenhuyse.