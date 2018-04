WK op groot scherm met voetbalanalisten en topdj's 26 april 2018

02u52 0 Lochristi De WK-wedstrijden van de Rode Duivels zullen deze zomer te zien zijn op grote schermen in domein D'Heyboght. De organisatie van 'Beervelde Voetbalt' voorziet twee topanalisten en top-dj's.

De organisatie is in handen van een ervaren duo. Tom Mestach is bekend van Breughel en L'Autre Côté, en Patrick Gansbeke is al jarenlang de eigenaar van Het Feestpaleis. "We willen het WK naar Beervelde brengen in een familiale sfeer. Je hoeft geen zware voetbalfanaat te zijn om van de sfeer te genieten", zegt Gansbeke. "Het is de beleving, het samen zijn dat telt. Vrienden onder elkaar." De organisatoren willen ook lokale handelaars en verenigingen betrekken. "We geven iedereen de kans om de uitbating op zich te nemen van een stand, zoals een bar", legt Mestach uit. "Op die manier bieden we iedereen de mogelijkheid om een centje bij te verdienen."





Het evenement blijft niet beperkt tot voetbal kijken: er zal ook duchtig gepraat worden. Gansbeke en Mestach konden een duo topanalisten strikken. Frédéric Dupré, ex-Lokeren en ex-Gent, zal samen met Vital Borkelmans inzicht bieden bij de matchen. "Vital is een oude makker", legt Gansbeke uit. "Hij zal dikwijls een 'special guest' meenemen." Op het evenement in domein D'Heyboght is ook randanimatie voor de kinderen, én top-dj's voor een feestje na de match. Steve Tielens zegde al toe.





De focus ligt op de wedstrijden van de Belgen, maar ook de openingsmatch van 14 juni en de finale worden uitgezonden. Gratis toegang bij de openingswedstrijd. (JEW/OSG)