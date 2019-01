Winkeldieven die toesloegen in Delhaize Lochristi gevat Jeffrey Dujardin en Hans Verbeke

16 januari 2019

20u33 35 Lochristi Verscheidene mensen bleken de mannen te herkennen die betrokken waren bij de diefstal in Lochristi vorige zaterdag in de AD Delhaize, waaronder meerdere winkeluitbaters. De twee dieven werden deze middag herkend en opgepakt na een bezoek aan de Delhaize in Deinze.

De uitbater van de AD Delhaize in de Bosdreef in Lochristi trok vorige zaterdag aan de alarmbel. “Het is een echte plaag geworden. Ik ben het echt beu”, zegt Danny Van Assche. De twee daders gingen spitsvondig te werk, ze schakelden de antenne van het alarm uit met een zender. Erna ging één van de twee mannen binnen zijn winkelkar vullen met wodka en dure flessen champagne, waaronder Veuve Cliquot.

Vliegensvlug te werk

Nadat ons artikel zaterdag online verscheen waren er verschillende uitbaters die de twee mannen herkenden. Waaronder Anja van de Krantenhoek in de Oudstrijdersstraat in Oudenaarde. Zij kreeg bezoek van de twee mannen op 4 januari. “Ze waren vliegensvlug”, zegt Anja. Het duo stal drie dozen tabak, goed voor 160 euro. “Mijn moeder zag ze nog buiten gaan met de tabak maar stelde zich geen vragen. Het was duidelijk dat ze wisten wat ze deden. Dat zagen we ook erna op de camerabeelden. Het gaat over een klein bedrag, maar het komt elke keer wel hard aan.”, zegt Anja.

“Ik ben het echt beu!”

Ook de uitbater van de AD Delhaize in het West-Vlaamse Wingene herkende de twee onmiddellijk. Vorige week woensdag kwamen ze bij hem op bezoek. “We staan echt machteloos daartegen. Ik ben niet de enige Delhaize-winkel die slachtoffer werd van hen. In de Proxy winkels gingen ze te werk met zakken. In de AD Delhaize gingen ze te werk met karren. Ik ben het echt beu, ik ga nu meer beveiliging installeren. Maar dat is wel een zware kost, 10.000 euro.”

Geert Dewitte, de uitbater van een Delhaize in Deinze was na ons artikel zaterdag toch op zijn hoede. “Het is gewoon niet meer te doen, we hebben er dagelijks mee te maken.” Wat Geert niet zag aankomen was, dat vandaag de twee mannen een bezoekje gingen brengen aan zijn winkel. “We hadden om 14 uur de lokale politie al moeten bellen. Enkele Georgiërs wilden ons bestelen maar werden gevat. Ik vroeg nog aan hen al lachend of ik straks mocht terugbellen.” Om 15 uur moest Geert daadwerkelijk terugbellen, hij herkende de twee mannen en belde onmiddellijk de politie. “Ze waren vorige week hier ook al gepasseerd en een kar gevuld met drank. Toen werden ze gealarmeerd door iets waardoor ze de kar achterlieten in de winkel. Nu waren we ze te slim af, ik herkende ze onmiddellijk. We hebben ze onder bedwang gehouden tot de politie er was.” Geert wil nog wel twee zaken duidelijk vermelden. “Ik wil de politie bedanken voor hun snelle tussenkomst en ik wil ook alle uitbaters die met hen te maken had oproepen om hun camerabeelden te delen met de politie en een proces-verbaal te laten opmaken. Dat is de enige manier om hier tegen te vechten.”