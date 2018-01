Wind rukt volledig dak van tuinhuis in Lochristi 19 januari 2018

Een hevige rukwind heeft het hele dak van een houten tuinhuis in de Koning Albertlaan in Lochristi losgerukt. Het dak kwam enkele meters verder terecht. Het resultaat: een dakloos tuinhuis. "De windkracht moet enorm geweest zijn om zo'n zwaar stuk in één deel los te rukken en zo ver te doen belanden", vertellen eigenaars Tiffany D'Haese en Anthony Deweirdt.





Probleem 'in natura' oplossen

De storm hield lelijk huis in Lochristi. Verderop in Koning Albertlaan vonden buren van Tiffany en Anthony een trampoline op hun dak. Wat het tuinhuis betreft, liet de verzekeringsmaatschappij al van zich horen. "Ze willen het probleem opvallend genoeg 'in natura' oplossen. Dat wil zeggen dat ze ter plaatse zullen komen om het dak opnieuw te plaatsen." Al lijkt dat niet evident: door de wind raakten verschillende palen en dakstukken geforceerd. Onderdelen die afzonderlijk niet eenvoudig te vinden zijn. "Maar ze mogen altijd proberen", besluit Anthony. In tussentijd zal het koppel hun tuinhuis afschermen met een zeil. (OSG)