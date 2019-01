Wijkcomité ‘t Kasseitje brengt buurtbewoners naar kerstboomverbranding met de huifkar Sam Ooghe

03 januari 2019

11u06 0 Lochristi Naar jaarlijkse traditie organiseert Wijkcomité ‘t Kasseitje begin januari een nieuwjaarsreceptie en een kerstboomverbranding. Volgende week zaterdag kunnen buurtbewoners zich zelfs laten voeren met de huifkar.

Wie op de receptie van zaterdag 12 januari dus twee, drie of vier glaasjes wil nuttigen, kan rekenen op de verantwoordelijke bestuurder van de huifkar. Daarvoor is wel een seintje vooraf gewenst: de organisatie vraagt om tijdig adres en telefoonnummer door te geven via antoon.demuynck@proximus.be of 0498/75.31.31. “De ophaling zal gebeuren vanaf 18 uur, vervoer terug naar huis kan vanaf 21 uur”, laat het comité weten. “De service is enkel geldig voor adressen binnen de wijk ‘t Kasseitje.”

De kerstboomverbranding zelf vindt plaats op de hoek van de Beukendreef en de Acacialaan, vanaf 18.30 uur. Voorafgaand is er een fakkeltocht. Meer info vindt u steeds op de Facebookpagina van ‘t Kasseitje.