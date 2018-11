Wie herkent deze vrouw die bankkaart en 970 euro stal van rekening? Jeffrey Dujardin

21 november 2018

00u14 0 Lochristi De politie en het parket zijn op zoek naar deze vrouw. Ze keek de pincode af van het slachtoffer en stal de bankkaart in een supermarkt in Lochristi.

Het gaat over een slanke vrouw met een getaande huidskleur. Ze haalde geld af in Laarne en Marcinelles met een gestolen bankkaart. De vrouw gebruikte de pincode om in totaal 970 euro van de rekening af te halen. Ze keek de pincode waarschijnlijk eerst af vooraleer de bankkaart te stelen in een supermarkt in Lochristi. Tips over haar identiteit zijn welkom op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu