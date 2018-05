Weyts belooft overleg over N70 15 mei 2018

03u11 0

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zal de gemeente Lochristi uitnodigen op een overleg over de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de R4 bij de Antwerpsesteenweg. Dat heeft hij aan het gemeentebestuur laten weten. De gemeente had bij de Vlaamse overheid aangedrongen om het kruispunt van de Orchideestraat en de Antwerpsesteenweg aan te pakken. Daar kwam in februari Nikita Everaert om, een 16-jarig meisje dat in Lochristi naar school ging. "We krijgen het gevoel dat de N70 niet prioritair lijkt te zijn, ondanks het feit dat het een druk bereden gewestweg is", was de boodschap van de gemeente.





Minister Weyts zegt dat er achter de schermen ook verder gewerkt wordt aan andere N70-dossiers. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal er alvast vanaf vandaag tot en met donderdag twee bushaltes aanpakken. De klinkerverharding wordt vervangen door asfalt. De werken gebeuren 's nachts om de verkeershinder te beperken.





(OSG/VDS)