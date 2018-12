Werken voor nieuw fietspad Verleydonckstraat starten in januari: baan halfjaar volledig afgesloten Sam Ooghe

11 december 2018

08u18 0 Lochristi Op 15 januari starten de werken in de Verleydonckstraat, waar een dubbelrichtingsfietspad aangelegd wordt tussen het rondpunt met de Kapiteinsstraat en de zone 50. De hinder zal een halfjaar duren.

Dat meldt de gemeente. De termijn van zes maanden is uiteraard berekend op goede weersomstandigheden.

Naast het nieuwe fietspad van 2,5 meter breed, komt er ook een een middeneiland als snelheidsremmende maatregel. Op die plek wordt ook een fietsoversteekplaats voorzien. De werken kosten 800.000 euro. Daarvan zullen de provincie en de Vlaamse overheid 600.000 euro betalen, via subsidies.

Tijdens de werken is de volledige Verleydonckstraat afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding via de Kapiteinsstraat, Lindestraat en Doornzelestraat. Ook de bussen van De Lijn zullen deze omleiding volgen.

De plannen en wijzigingen kan u steeds raadplegen via de site van Lochristi.