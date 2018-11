Werken Bosdam-Leemstraat: komende weken over één rijstrook Sam Ooghe

19 november 2018

15u15 0 Lochristi Verwacht de komende weken enige verkeershinder in de buurt van Bosdam-Leemstraat. Daar herstelt de gemeente vanaf woensdag het wegdek, na een onzorgvuldigheid van de aannemer.

Vorig jaar liet de gemeente in de Persijzerstraat, Leemstraat en Oude Veldstraat een nieuwe riolering, wegdek, fietspaden, middeneiland, rijbaanvernauwingen en verkeersplateaus aanleggen. “Ter hoogte van de bocht Bosdam-Leemstraat moest het wegdek verbreed worden voor de aanleg van de fietspaden”, laat de gemeente weten in een bericht aan de bevolking. “We stelden echter vast dat die verbreding aan de binnenzijde van de bocht niet volledig werd uitgevoerd volgens het plan. Daarom laten we de aannemer nu herstellingswerken uitvoeren.”

De werken zullen ook door de aannemer betaald worden, niet met belastinggeld of subsidies. “Meteen laten we ook de putten in het wegdek van de Leemstraat wat verderop wegwerken. Die strook wordt afgefreesd en opnieuw gegoten in asfalt.”

Vanaf woensdag wordt ter hoogte van de bocht Bosdam-Leemstraat één rijstrook (richting Persijzer) afgesloten. Aan die werfzone is er verkeer via tijdelijke verkeerslichten. De werken duren tot en met 14 december. Al kan slecht weer die planning nog in de war sturen.