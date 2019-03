Wedstrijd tussen Lochristi - Dynamo Beervelde en ESA Bottelare verplaatst naar april JDG

19 maart 2019

13u11 0 Lochristi De wedstrijd tussen Lochristi - Dynamo Beervelde en ESA Bottelare die het voorbije weekend werd afgelast, zal begin april plaatsvinden. Dat meldt Roland Dhooge, de jeugdcoördinator van Dynamo Beervelde.

De wedstrijd werd zondag tijdens de rust stilgelegd door de scheidsrechter. Aanleiding was één van de verlichtingsmasten die stormschade had opgelopen, en gevaarlijk stond te wankelen. “Ondertussen zijn de nodige herstellingen uitgevoerd”, weet jeugdcoördinator Roland Dhooge. In de eerste 45 minuten stond de stand op 1-1. Begin april wordt de wedstrijd herspeeld.