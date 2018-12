We kunnen weer spelen: gebouwen Stekelbees Lobos zijn volledig vernieuwd Sam Ooghe

11 december 2018

23u12 0 Lochristi De vernieuwde gebouwen van de buitenschoolse opvang Stekelbees Lobos in de Boskapellestraat zijn deze avond plechtig geopend.

Burgemeester Yves Deswaene (Open Vld) had de eer om Stekelbees Lobos plechtig te heropenen. Daarvoor moest hij wel onder en tussen een spinnenweb van draden kruipen. Spelenderwijs - zoals de locatie het vraagt.

Ook regiomanager Ann Bogaerts van de Landelijke Kinderopvang tekende present, want Stekelbees Lochristi is een samenwerking tussen de gemeente en de Landelijke Kinderopvang. Het project kostte in totaal zo’n 780.000 euro. Het gros daarvan ging naar de werken aan het gebouw, maar ook de buitenomgeving werd aangepakt.

Een probleem in Lobos was dat de klascontainers verouderd waren. Die werden gesloopt, en het bestaande gebouw werd uitgebreid met twee nieuwe vleugels. Alles voldoet aan de huidige normen, het gebouw is energiezuiniger, er komen nieuwe toiletten, en de gevel werd afgewerkt met volkernplaten. Een totale make-over dus voor de het gebouw van kinderopvang Stekelbees, dat tijdens de werken noodgedwongen opvang moest voorzien op andere locaties, zoals in de Lootse scholen. In 2019 staan er buiten nog werken gepland, onder meer voor een fietsparcours.

Tussen het gebouw en de straat werd ook een rijbaan met parkeerstrook aangelegd, om het afzetten en ophalen van de kinderen veiliger te maken.